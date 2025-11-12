自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》芬普尼毒蛋又來了？ 營養師教你安心排毒4步驟

2025/11/12 14:07

芬普尼毒蛋引起健康風暴，專家建議，可以靠幫肝解毒的植化素，像是綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜等，有助排毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

芬普尼毒蛋引起健康風暴，專家建議，可以靠幫肝解毒的植化素，像是綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜等，有助排毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕彰化文雅畜牧場15天2度驗出芬普尼蛋，芬普尼毒蛋讓民眾憂心忡忡。營養師陳珮淳表示，芬普尼雖屬脂溶性殺蟲劑，但只要民眾的肝腎功能正常、飲食均衡，人體仍具備自我代謝能力。同時，透過攝取蔬果植化素、補足抗氧化營養素及充足水分，就能協助身體啟動自然排毒機制。

彰化縣文雅畜牧場在15天內（10月27日到11月10日）2度被驗出芬普尼蛋。縣府今（12日）天宣布，場內至少16萬3600顆雞蛋全數封存、禁止出貨，並持續對雞隻與雞蛋進行每日抽驗，由於第二次在雞身上的羽毛驗出芬普尼，初步懷疑可能有在雞身上噴藥的情形，不過，究竟是噴藥或吃到，最後還是要由檢調來釐清。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，芬普尼（Fipronil）是一種殺蟲用藥，常見於防蟑螂、跳蚤產品，能干擾昆蟲的神經傳導，讓牠們「麻痺停工」。但對人類來說，它會增加肝臟與神經代謝的負擔，若蛋雞農場誤用含芬普尼的藥劑，一旦雞吃進體內，經其肝臟代謝，最後「藏」在蛋黃裡，所以才會出現這次的「雞蛋芬普尼超標」事件。

她接著說，芬普尼屬於脂溶性物質，會暫時儲存在脂肪與肝臟中。經由肝臟代謝酵素，轉化為「芬普尼硫醚（Fipronil sulfone）」後，再由尿液與糞便慢慢排出，全程約需5-7天。只要肝腎代謝正常、飲食均衡，身體是有能力「自動解毒」的。

啟動排毒模式

為了讓民眾能了解如何排毒？陳珮淳提供4大安心排毒重點，給民眾參考：

●幫肝解毒的植化素

綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜，含有蘿蔔硫素與蒜素，是Phase II 解毒酵素的「開關」。它們能讓肝細胞更快標記毒素，轉成水溶性，尿液排出。

研究顯示，連續攝取3－5天十字花科蔬菜，可提升肝臟解毒活性高達30％。

●抗氧化營養保護細胞

芬普尼在代謝過程中會產生自由基，容易造成肝細胞損傷。維生素C（奇異果、柑橘、紅椒）、維生素E（堅果、酪梨、葵花籽）及多酚類（葡萄籽、綠茶、石榴）能有效中和自由基，保護細胞並維持代謝效率。

●加速代謝的B群、鎂與水分

B群與鎂是肝臟解毒酵素的重要輔助因子，若攝取不足，代謝效率將下降。水分則是排毒過程的「運輸工具」，建議每日飲水量以體重乘以30毫升計算，若飲食偏鹹或有喝咖啡習慣，可再增加300至500毫升。

●幫助排鉀鈉平衡、促循環

香蕉、奇異果、毛豆、地瓜及菠菜等含鉀食物能協助排鈉，減少水腫並促進腎臟代謝。搭配抬腿、飯後散步或泡腳放鬆等方式，也有助於循環順暢，讓代謝廢物更快排出。

陳珮淳總結，每天蔬果「五顏色＋足水分」就等於最簡單的排毒習慣。為自己設個挑戰計畫：每天吃一份綠色蔬菜、一顆高C水果，以及一杯溫水，幫身體啟動天然濾毒系統，讓代謝更順、氣色更亮。

相關新聞請見

彰化文雅畜牧場15天2度驗出芬普尼蛋 雞羽毛也驗出陽性

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中