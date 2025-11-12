健康網》芬普尼毒蛋又來了？ 營養師教你安心排毒4步驟

芬普尼毒蛋引起健康風暴，專家建議，可以靠幫肝解毒的植化素，像是綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜等，有助排毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕彰化文雅畜牧場15天2度驗出芬普尼蛋，芬普尼毒蛋讓民眾憂心忡忡。營養師陳珮淳表示，芬普尼雖屬脂溶性殺蟲劑，但只要民眾的肝腎功能正常、飲食均衡，人體仍具備自我代謝能力。同時，透過攝取蔬果植化素、補足抗氧化營養素及充足水分，就能協助身體啟動自然排毒機制。

彰化縣文雅畜牧場在15天內（10月27日到11月10日）2度被驗出芬普尼蛋。縣府今（12日）天宣布，場內至少16萬3600顆雞蛋全數封存、禁止出貨，並持續對雞隻與雞蛋進行每日抽驗，由於第二次在雞身上的羽毛驗出芬普尼，初步懷疑可能有在雞身上噴藥的情形，不過，究竟是噴藥或吃到，最後還是要由檢調來釐清。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，芬普尼（Fipronil）是一種殺蟲用藥，常見於防蟑螂、跳蚤產品，能干擾昆蟲的神經傳導，讓牠們「麻痺停工」。但對人類來說，它會增加肝臟與神經代謝的負擔，若蛋雞農場誤用含芬普尼的藥劑，一旦雞吃進體內，經其肝臟代謝，最後「藏」在蛋黃裡，所以才會出現這次的「雞蛋芬普尼超標」事件。

她接著說，芬普尼屬於脂溶性物質，會暫時儲存在脂肪與肝臟中。經由肝臟代謝酵素，轉化為「芬普尼硫醚（Fipronil sulfone）」後，再由尿液與糞便慢慢排出，全程約需5-7天。只要肝腎代謝正常、飲食均衡，身體是有能力「自動解毒」的。

啟動排毒模式

為了讓民眾能了解如何排毒？陳珮淳提供4大安心排毒重點，給民眾參考：

●幫肝解毒的植化素

綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜，含有蘿蔔硫素與蒜素，是Phase II 解毒酵素的「開關」。它們能讓肝細胞更快標記毒素，轉成水溶性，尿液排出。

研究顯示，連續攝取3－5天十字花科蔬菜，可提升肝臟解毒活性高達30％。

●抗氧化營養保護細胞

芬普尼在代謝過程中會產生自由基，容易造成肝細胞損傷。維生素C（奇異果、柑橘、紅椒）、維生素E（堅果、酪梨、葵花籽）及多酚類（葡萄籽、綠茶、石榴）能有效中和自由基，保護細胞並維持代謝效率。

●加速代謝的B群、鎂與水分

B群與鎂是肝臟解毒酵素的重要輔助因子，若攝取不足，代謝效率將下降。水分則是排毒過程的「運輸工具」，建議每日飲水量以體重乘以30毫升計算，若飲食偏鹹或有喝咖啡習慣，可再增加300至500毫升。

●幫助排鉀鈉平衡、促循環

香蕉、奇異果、毛豆、地瓜及菠菜等含鉀食物能協助排鈉，減少水腫並促進腎臟代謝。搭配抬腿、飯後散步或泡腳放鬆等方式，也有助於循環順暢，讓代謝廢物更快排出。

陳珮淳總結，每天蔬果「五顏色＋足水分」就等於最簡單的排毒習慣。為自己設個挑戰計畫：每天吃一份綠色蔬菜、一顆高C水果，以及一杯溫水，幫身體啟動天然濾毒系統，讓代謝更順、氣色更亮。

