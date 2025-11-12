自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康促進機構「金獎」 三總澎湖分院上榜

2025/11/12 14:11

三總澎湖分院長胡曉峯（中），代表接受國民健康署頒獎表揚。（三總澎湖分院提供）

三總澎湖分院長胡曉峯（中），代表接受國民健康署頒獎表揚。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由衛生福利部國民健康署、社團法人台灣健康醫院學會及台灣腎臟醫學會共同舉辦的「健康促進機構成果發表會」，三總澎湖分院榮獲「糖尿病健康促進機構照護品質提升獎勵計畫」─地區醫院級「機構特色─金獎」，計畫執行「銅獎」。「腎臟病健康促進機構照護品質提升獎勵計畫」─地區醫院級「銀獎」及「創新獎」，由院長胡曉峯出席盛會，接受國民健康署長沈靜芬頒獎表揚。

三總澎湖分院考量澎湖人口老化及人口結構特殊，簡化健檢流程，以「走出醫院，深入社區」的構想推動篩檢活動。自2023年迄今，已成功轉介208人正確就醫，平均篩檢異常率達47.1％，藉由早期發現、即時介入與衛教，預防後續共病之產生。

在衛教宣導部分，特別與明華園天字團合作，由劉奕辰、鄭安哲2位醫師粉墨登場，將慢性病照護資訊融入傳統戲曲，於廟會期間傳遞健康須知，在地方上不僅引起迴響，更深獲民眾好評。三總澎湖分院今年也被國內知名醫療媒體《康健》雜誌11月號列為《特色醫院》地區級名單。《康健》的評選指標多為照護品質的基本條件，入選醫院皆具完整照護力，並以是否擁有完整團隊、積極參與品質提升或創新治療作為評選依據。

胡曉峯院長表示，獲獎不僅是一份榮耀與肯定，也藉此呼籲澎湖民眾，要降低「慢性腎臟疾病」上身的風險，應養成正確的飲食與運動習慣，提升自我照護能力，以預防或延緩糖尿病及相關併發症的發生，才能讓自己擁有更美好的生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中