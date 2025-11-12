健康促進機構「金獎」 三總澎湖分院上榜

三總澎湖分院長胡曉峯（中），代表接受國民健康署頒獎表揚。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由衛生福利部國民健康署、社團法人台灣健康醫院學會及台灣腎臟醫學會共同舉辦的「健康促進機構成果發表會」，三總澎湖分院榮獲「糖尿病健康促進機構照護品質提升獎勵計畫」─地區醫院級「機構特色─金獎」，計畫執行「銅獎」。「腎臟病健康促進機構照護品質提升獎勵計畫」─地區醫院級「銀獎」及「創新獎」，由院長胡曉峯出席盛會，接受國民健康署長沈靜芬頒獎表揚。

三總澎湖分院考量澎湖人口老化及人口結構特殊，簡化健檢流程，以「走出醫院，深入社區」的構想推動篩檢活動。自2023年迄今，已成功轉介208人正確就醫，平均篩檢異常率達47.1％，藉由早期發現、即時介入與衛教，預防後續共病之產生。

在衛教宣導部分，特別與明華園天字團合作，由劉奕辰、鄭安哲2位醫師粉墨登場，將慢性病照護資訊融入傳統戲曲，於廟會期間傳遞健康須知，在地方上不僅引起迴響，更深獲民眾好評。三總澎湖分院今年也被國內知名醫療媒體《康健》雜誌11月號列為《特色醫院》地區級名單。《康健》的評選指標多為照護品質的基本條件，入選醫院皆具完整照護力，並以是否擁有完整團隊、積極參與品質提升或創新治療作為評選依據。

胡曉峯院長表示，獲獎不僅是一份榮耀與肯定，也藉此呼籲澎湖民眾，要降低「慢性腎臟疾病」上身的風險，應養成正確的飲食與運動習慣，提升自我照護能力，以預防或延緩糖尿病及相關併發症的發生，才能讓自己擁有更美好的生活。

