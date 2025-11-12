自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

H3N2流感病毒夏季突變 專家警告：恐席捲全球、迎10年最慘冬季

2025/11/12 13:32

儘管存在疫苗匹配度的問題，但專家仍強烈呼籲民眾盡快接種，其最大好處在於能顯著減輕重症，並預防住院與死亡。（資料照）

儘管存在疫苗匹配度的問題，但專家仍強烈呼籲民眾盡快接種，其最大好處在於能顯著減輕重症，並預防住院與死亡。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據英國廣播公司（BBC）報導，一種季節性H3N2流感病毒在今年夏季突然發生不尋常突變，不僅使其能逃脫部分人體免疫，更導致英國流感季提前一個多月報到。多位頂尖流感專家警告，這可能是10年來最嚴重的一個流感季，英國國家醫療保健服務（NHS）已對此發出「流感疫苗SOS」的緊急呼籲。

報導指出，科學家每年都需追蹤流感病毒的微小變異，以更新疫苗。然而，今年6月，一種H3N2季節性流感病毒株突然出現了7個突變。劍橋大學病原體演化中心主任史密斯教授（Prof. Derek Smith）表示，這種突變病毒正在「快速增加」，並「幾乎肯定會席捲全球」。

專家擔憂的原因之一，在於此次突變發生在H3N2病毒株上。世界流感中心主任路易斯教授（Prof. Nicola Lewis）形容：「H3在歷史上一直是一種更熱、更兇猛的病毒，對人群的衝擊更大。」歷史數據顯示，H3N2對老年族群的威脅尤其嚴重。

疫苗與新病毒並非完美匹配

更令人擔憂的是，今年的流感疫苗是在病毒發生突變前（2月）決定的，因此與當前流行的新變異株並非「完美匹配」。牛津大學流行病科學研究所的佛雷瑟教授（Prof. Christophe Fraser）坦言：「這不是一個理想的情況。」

儘管存在疫苗匹配度的問題，但專家仍強烈呼籲民眾盡快接種。路易斯教授稱，今年是「絕對最重要的一年」來接種疫苗。報導解釋，疫苗雖可能無法完全阻止感染或減緩傳播，但其最大好處在於能顯著「減輕疾病的嚴重程度」，並預防住院與死亡。

目前，同樣經歷提前流感季的日本，已採取關閉部分學校等短期措施來遏制疫情擴散。對於未來幾個月的發展，路易斯教授總結道：「它也許下週就會消失，但我不認為會如此。」

