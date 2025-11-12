自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》五十肩別再只看復健科 排查3原因揪元凶

2025/11/12 21:13

恆新復健科診所醫師王思恒表示，愛吃甜食等不只會導致糖尿病，AGEs還會破壞血管健康，最後微發炎就反映在最脆弱的肩膀關節上；情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕許多人都受五十肩疼痛所苦，甚至久病難癒。恆新復健科診所醫師王思恒表示，五十肩患者多為40-60歲的女性，近期最新醫學研究即指出，五十肩可能不只是肩膀疾病，而是更年期女性少了雌激素的保護、愛吃甜食與精緻澱粉導致產生糖化終產物（AGEs）破壞血管、睡不好又壓力大擾亂內分泌與晝夜節律，以致出現全身性的免疫代謝失調，其實也是全身發炎的一種反應。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，1位5旬女性近月來肩膀僵硬，活動困難重重，勤跑復健科治療效果也有限，疑惑為何五十肩始終好不了。他並說，過去大家總以為五十肩（又稱沾黏性肩關節囊炎）只是局部沾黏或發炎，但受五十肩所苦的，很多都是40-60歲的女性，顯示應非巧合。近期最新醫學研究也給出一個顛覆性的答案：五十肩很可能不只是肩膀生病了，而是全身都在發炎。

免疫代謝失調3原因

王思恒進一步說明，最新醫學觀點表示，五十肩其實是一種全身性的免疫代謝失調，聽起來很複雜，但可簡單拆解說明失調3原因如下：

消失的保護罩：女性在更年期前後，體內的雌激素會大幅下降。雌激素其實是身體裡的天然抗發炎小尖兵，也能防止組織纖維化（也就是變硬、沾黏）。當這個保護罩消失，關節囊就更容易發炎、疼痛，甚至卡住動不了。

甜蜜的毒藥：愛吃甜食、精緻澱粉，高血糖不只會導致糖尿病，還會產生一種叫做AGEs的壞東西，它會破壞血管健康，讓身體處於一種「慢性低度發炎」的狀態。這種長期的全身微發炎，最後就反映在最脆弱的肩膀關節上。

睡不好又壓力大：久坐不動、熬夜睡不好、長期心理壓力大，這些現代人的通病，都會擾亂內分泌和晝夜節律，讓身體的發炎之火越燒越旺。

全身調理3要點

因此，王思恒指出，若五十肩久治不癒，或許該換個方向思考。這不僅僅是尋求復健科治療的問題，更可能需要新陳代謝科或婦產科進行整體調理。也就是說，除了復健、打針治療，更要從全身調養下手，包括：

好好睡覺：修復身體的晝夜節律。

抗炎飲食：少吃糖和加工食品，多吃地中海式飲食。

檢查數值：不只看肩膀，也要關心血糖、膽固醇和甲狀腺功能，因為甲狀腺低下也容易導致五十肩。

王思恒強調，肩膀的疼痛，其實是身體正在大聲呼救，別只顧著醫肩膀，卻忘了照顧全身。

