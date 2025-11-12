自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》過度肥胖害處多 體脂高、慢性發炎恐致癌

2025/11/12 17:34

營養師科提斯指出，現代人生活型態常是久坐、缺乏運動、飲食不健康，容易累積體脂肪，進而導致慢性發炎，甚至引發癌症；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，現代人生活型態常是久坐、缺乏運動、飲食不健康，容易累積體脂肪，進而導致慢性發炎，甚至引發癌症；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖不只會破壞代謝引發高血壓、高血脂、高血糖等三高疾病，也與癌症發生相關。營養師科提斯表示，根據國外研究資料顯示，肥胖與大腸直腸癌、肝癌等癌症罹患均有關，這是因為過多脂肪堆積會造成脂肪細胞的代謝壓力、缺氧及凋亡，進而造成身體慢性低度發炎，驅動致癌基因，導致癌細胞形成。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，現代人的生活型態常是久坐、缺乏運動、飲食不健康、壓力太大、加上睡眠不足，所以不知不覺中，容易開始累積體脂肪。這種狀況如同搭乘擁擠的捷運或公車，那種人擠人的情況讓人感到焦躁，若加上氣溫高更令人生氣，而體脂肪的累積也是如此。

科提斯進一步說明，根據國際癌症研究機構IARC的資料，肥胖與大腸直腸癌、卵巢癌及肝癌等癌症罹患有關，它不是一瞬間發生，而是在體脂肪累積時，就在身上埋下罹癌的種子。

科提斯解釋，過多的脂肪堆積，會造成脂肪細胞的代謝壓力、缺氧及凋亡。脂肪細胞破裂之後，釋放出游離脂肪酸會吸引免疫細胞的T細胞及巨嗜細胞，巨噬細胞會由抗發炎的M2型，轉換成促進發炎的M1型，釋放促進發炎的細胞激素-TNF-α、IL-6、MCP-1、resistin及減少抗發炎的adiponectin，導致身體慢性低度發炎。

因此，本來只是脂肪細胞的生氣反應，結果導致全身都出現生氣反應。科提斯表示，發炎的激素會驅動致癌基因，促進癌細胞形成、增生及存活。肥胖造成的胰島素阻抗，也會進一步使癌細胞增生及抵抗凋亡。彷彿是身體生氣你沒有好好照顧它，讓它發炎，於是它生成傷害身體的叛軍，甚至提高資源讓叛軍存活下來。

想讓身體好好的不要叛亂？科提斯強調，日常透過健康飲食、規律運動以及良好生活型態，便可讓體重正常、身體聽話。若想控制體重但不知道該怎麼做，建議也可尋求專業人士協助。

