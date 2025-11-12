自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》為什麼InBody量體脂不準？ 專家揭誤差關鍵

2025/11/12 19:44

研究結果顯示，InBody在個人的體脂肪準確度上，誤差率可以達到8-10%。對於正在進行體重控制的民眾，可能要留意。（資料照，記者蘇金鳳攝）

研究結果顯示，InBody在個人的體脂肪準確度上，誤差率可以達到8-10%。對於正在進行體重控制的民眾，可能要留意。（資料照，記者蘇金鳳攝）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾健康意識抬頭，想靠健身增肌減脂，在諮詢私人健身教練時，通常健身房會幫你檢測InBody，了解身體的體脂肪等數字。然而，東元綜合醫院醫師林洋鈺指出，若是正在執行體重控制的民眾，可能得注意測量體脂會不準，會被誤導，他並提供正確使用InBody的4項做法。

林洋鈺在東元綜合醫院專欄健康資訊上分享，InBody是一種利用生物電阻法（bioelectric impedance, BIA）分析身體組成的儀器，可以測量出體脂肪量、肌肉量、骨重量、與評估身體水分分布。在許多健身房與體適能中心內都有設置，提供使用者身體基本組成的狀態分析。不過，使用者發現，不同地點的InBody，其測量出來的數值不同；即使是同一台儀器，在同一天不同時間點量測，也會有無法解釋的數值差異。

InBody的分析原理

InBody的分析原理就是利用多種不同頻率的電流通過人體，藉由所測得的電阻抗性高低，去反推出人體的水分含量（細胞內液+細胞外液）。根據InBody官方文件說明內容：當InBody儀器知道身體總水量為多少之後，因為肌肉內的水分占比固定，故可藉此推測得到肌肉量；接下來，由於骨重量與肌肉量密切相關，根據測得的肌肉量就可以估測骨重量；最後，再用身體總重量減去除脂體重（肌肉量+骨重量），就可以得到體脂肪量的數值。

InBody的體脂肪誤差

InBody儀器是無法直接測量體脂肪數值的。它是先量測出身體總水量，之後再通過3個假設：1.假設肌肉內水分占比固定、2.假設骨重量與肌肉量比例固定、3.假設身體總重量只由肌肉/骨質/脂肪三者構成，最後才計算出體脂肪量的數值。

然而，這3個假設都是不完全正確的：

1.肌肉內水分含量會因為運動狀態而有很大的差異，比例並不是維持恆定。

2.骨重量與肌肉量比例也不會是固定不變，一個人可以藉由重訓，在短時間內迅速增加肌肉量，但是其骨重量是不會因此而有明顯變化。

3.身體並不是只由肌肉/骨質/脂肪三者構成，還有身體的各類臟器（腦、心肺、肝膽等），佔有身體重量很大比例，如果InBody在計算重量時完全忽略這點，那預期就會產生很大的誤差。

此外，InBody對於人體水分的偵測是非常準確的，然而，水分在人體內是呈現動態分布的，水分可以存在於細胞內、血管內、腸胃道與泌尿道內。既然人體中水分的狀態如此不穩定，InBody利用總水分的量測，進而去推導得出的體脂肪量，自然也不會太準確。

研究結果顯示，InBody在個人的體脂肪準確度上，誤差率可以達到8-10%，InBody會低估肥胖者的體脂肪，亦會高估極瘦者的體脂肪；對於不同人種，也會有不一樣的誤差表現，這對於一個正在進行體重控制的受檢者來說，是一個無法接受的誤差範圍。

當我們知道InBody可能產生誤差的原因，就能想辦法盡量控制變數。在使用InBody儀器量測體脂時，一般有以下4個建議：

●固定在早上起床後、尿液排空後、空腹狀態做測量

●用同一台機器測量

●不在運動後測量

●女生盡量不要在生理期做測量

林洋鈺總結，藉著上述方法，盡量讓自己在測量時的水分狀態維持穩定，可以減低InBody在體脂肪的量測誤差。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中