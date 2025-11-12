健康網》為什麼InBody量體脂不準？ 專家揭誤差關鍵

研究結果顯示，InBody在個人的體脂肪準確度上，誤差率可以達到8-10%。對於正在進行體重控制的民眾，可能要留意。（資料照，記者蘇金鳳攝）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾健康意識抬頭，想靠健身增肌減脂，在諮詢私人健身教練時，通常健身房會幫你檢測InBody，了解身體的體脂肪等數字。然而，東元綜合醫院醫師林洋鈺指出，若是正在執行體重控制的民眾，可能得注意測量體脂會不準，會被誤導，他並提供正確使用InBody的4項做法。

林洋鈺在東元綜合醫院專欄健康資訊上分享，InBody是一種利用生物電阻法（bioelectric impedance, BIA）分析身體組成的儀器，可以測量出體脂肪量、肌肉量、骨重量、與評估身體水分分布。在許多健身房與體適能中心內都有設置，提供使用者身體基本組成的狀態分析。不過，使用者發現，不同地點的InBody，其測量出來的數值不同；即使是同一台儀器，在同一天不同時間點量測，也會有無法解釋的數值差異。

請繼續往下閱讀...

InBody的分析原理

InBody的分析原理就是利用多種不同頻率的電流通過人體，藉由所測得的電阻抗性高低，去反推出人體的水分含量（細胞內液+細胞外液）。根據InBody官方文件說明內容：當InBody儀器知道身體總水量為多少之後，因為肌肉內的水分占比固定，故可藉此推測得到肌肉量；接下來，由於骨重量與肌肉量密切相關，根據測得的肌肉量就可以估測骨重量；最後，再用身體總重量減去除脂體重（肌肉量+骨重量），就可以得到體脂肪量的數值。

InBody的體脂肪誤差

InBody儀器是無法直接測量體脂肪數值的。它是先量測出身體總水量，之後再通過3個假設：1.假設肌肉內水分占比固定、2.假設骨重量與肌肉量比例固定、3.假設身體總重量只由肌肉/骨質/脂肪三者構成，最後才計算出體脂肪量的數值。

然而，這3個假設都是不完全正確的：

1.肌肉內水分含量會因為運動狀態而有很大的差異，比例並不是維持恆定。

2.骨重量與肌肉量比例也不會是固定不變，一個人可以藉由重訓，在短時間內迅速增加肌肉量，但是其骨重量是不會因此而有明顯變化。

3.身體並不是只由肌肉/骨質/脂肪三者構成，還有身體的各類臟器（腦、心肺、肝膽等），佔有身體重量很大比例，如果InBody在計算重量時完全忽略這點，那預期就會產生很大的誤差。

此外，InBody對於人體水分的偵測是非常準確的，然而，水分在人體內是呈現動態分布的，水分可以存在於細胞內、血管內、腸胃道與泌尿道內。既然人體中水分的狀態如此不穩定，InBody利用總水分的量測，進而去推導得出的體脂肪量，自然也不會太準確。

研究結果顯示，InBody在個人的體脂肪準確度上，誤差率可以達到8-10%，InBody會低估肥胖者的體脂肪，亦會高估極瘦者的體脂肪；對於不同人種，也會有不一樣的誤差表現，這對於一個正在進行體重控制的受檢者來說，是一個無法接受的誤差範圍。

當我們知道InBody可能產生誤差的原因，就能想辦法盡量控制變數。在使用InBody儀器量測體脂時，一般有以下4個建議：

●固定在早上起床後、尿液排空後、空腹狀態做測量

●用同一台機器測量

●不在運動後測量

●女生盡量不要在生理期做測量

林洋鈺總結，藉著上述方法，盡量讓自己在測量時的水分狀態維持穩定，可以減低InBody在體脂肪的量測誤差。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法