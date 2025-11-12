限制級
破解傳聞！研究：鈣補充劑 不會增加失智症風險
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕長期以來有傳言說，服用鈣補充劑來預防骨質疏鬆症，會增加阿茲海默症風險。但澳洲3所大學研究人員最近表示，他們對此問題的研究並未發現認知能力下降與鈣補充劑之間存在關聯。
根據《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，該研究發表於《刺胳針》期刊上，由澳洲伊迪斯科文（Edith Cowan）大學、科廷（Curtin）大學和西澳大利亞（Western Australia）大學研究人員共同進行。
該研究是1項為期5年的安慰劑對照隨機試驗，試驗對象為近1500名平均年齡為75歲的女性，研究內容為服用鈣補充劑。研究團隊表示，結果顯示居住在社區的老年女性服用鈣補充劑長達5年後，未增加發生失智症的風險。
研究團隊指出，最終結果不支持攝取鈣補充劑會增加長期失智症風險的擔憂，鈣補充劑與失智症風險增加無關。
研究團隊聲稱，骨質疏鬆症影響著約五分之一的70歲以上女性。此研究證實鈣補充劑安全性，應該能讓害怕失智症風險增加的老年女性放心。
