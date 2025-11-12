自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

破解傳聞！研究：鈣補充劑 不會增加失智症風險

2025/11/12 12:04

研究顯示，攝食鈣補充劑與認知能力下降並不存在關聯。圖為服用鈣片示意圖。（擷自shutterstock）

研究顯示，攝食鈣補充劑與認知能力下降並不存在關聯。圖為服用鈣片示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕長期以來有傳言說，服用鈣補充劑來預防骨質疏鬆症，會增加阿茲海默症風險。但澳洲3所大學研究人員最近表示，他們對此問題的研究並未發現認知能力下降與鈣補充劑之間存在關聯。

根據《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，該研究發表於《刺胳針》期刊上，由澳洲伊迪斯科文（Edith Cowan）大學、科廷（Curtin）大學和西澳大利亞（Western Australia）大學研究人員共同進行。

該研究是1項為期5年的安慰劑對照隨機試驗，試驗對象為近1500名平均年齡為75歲的女性，研究內容為服用鈣補充劑。研究團隊表示，結果顯示居住在社區的老年女性服用鈣補充劑長達5年後，未增加發生失智症的風險。

研究團隊指出，最終結果不支持攝取鈣補充劑會增加長期失智症風險的擔憂，鈣補充劑與失智症風險增加無關。

研究團隊聲稱，骨質疏鬆症影響著約五分之一的70歲以上女性。此研究證實鈣補充劑安全性，應該能讓害怕失智症風險增加的老年女性放心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中