癌症治療新希望！日研究：新細菌療法不靠免疫系統也能殺死癌細胞

〔編譯陳成良／綜合報導〕 科學新聞網站《ScienceDaily》報導，日本科學家已開發出一種創新的癌症療法，其最大突破在於完全無需依賴患者自身的免疫系統。這項發表於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊的研究，利用一種獨特的微生物組合「AUN」，為免疫力低下的癌症患者，開闢了全新的治療途徑。

報導指出，儘管檢查點抑制劑、CAR-T細胞療法等現代免疫療法已徹底改變癌症治療，但它們都存在一個共同的重大缺點：嚴重依賴患者的免疫系統。對於因化療或放療導致免疫力受損的患者，這些療法的效果往往大打折扣。

由日本北陸科學技術大學院大學（JAIST） 都英次郎教授領導的團隊，開發出的「AUN」療法，直接克服了此一限制。它由兩種自然存在的細菌組成：天然存在於腫瘤中的「奇異變形桿菌」（Proteus mirabilis），以及一種光合細菌「沼澤紅假單胞菌」（Rhodopseudomonas palustris）。這兩種細菌能協同作用，即使在免疫功能受損的情況下，也能摧毀癌細胞。

研究顯示，「AUN」組合透過一系列協調機制來對抗腫瘤，包括精準標靶並摧毀腫瘤血管與癌細胞。其中，「奇異變形桿菌」在接觸到腫瘤特有的代謝物後，會發生「絲狀化」的結構轉變，以增強其殺傷力。同時，兩種細菌的比例也會在腫瘤內自動調整，以達到最佳治療效果。

「AUN」之名的和諧與平衡

報導解釋，此療法的一大優勢在於副作用極低，能有效抑制危險的「細胞激素釋放症候群」（CRS）。這歸功於兩種細菌的相互合作，體現了日語中「AUN」所象徵的「對立的和諧與平衡」。

都英次郎教授表示：「我們正準備成立一家新創公司來推進這項技術，並希望在6年內開始臨床試驗。」他宣告，已被人類追尋超過150年的細菌抗癌療法，「終於開啟了新篇章」。

