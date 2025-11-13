自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡不飽血糖也失控！ 養成5習慣穩糖、紓壓又養肌

2025/11/13 06:26

營養師張馨方表示，長時間不吃容易導致血糖驟升，建議日常三餐規律且定時，避免暴食，可減少血糖劇烈起伏；情境照。（圖取自freepik）

營養師張馨方表示，長時間不吃容易導致血糖驟升，建議日常三餐規律且定時，避免暴食，可減少血糖劇烈起伏；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為降血糖只能靠飲食或服藥控制，其實生活中的小細節也能幫助穩定血糖。營養師張馨方建議，穩糖可從日常習慣著手，搭配輔助關鍵營養成分，有助血糖維持在理想範圍內；並具體提出規律進餐、飯後運動、睡眠充足等5個生活習慣，輔以攝取白腎豆萃取物、苦瓜胜肽、鉻元素等5種營養助攻成分，讓你不知不覺遠離血糖波動。

5大生活習慣血糖不失衡

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，日常養成以下5個有助穩血糖的良好生活習慣，不僅可減少血糖波動，也有紓壓、平衡荷爾蒙等作用：

規律進餐，避免暴食：長時間不吃容易導致血糖驟升，建議三餐定時，也可搭配小點心，減少血糖劇烈起伏。

飯後30分鐘動一動：餐後散步10-15分鐘，有助肌肉吸收葡萄糖、減少血糖上升。

充足睡眠：睡眠不足會影響胰島素敏感度，建議成人每日睡滿7小時，有助穩定血糖與荷爾蒙平衡。

學會紓壓：壓力會刺激皮質醇分泌，使血糖升高；建議可透過深呼吸、冥想、瑜伽等放鬆方式調節情緒。

血糖不穩者應定期監測血糖：了解自己身體的變化，能及時調整飲食與運動策略，預防血糖失衡惡化。

5大營養助血糖利用不飆升

除養成良好生活習慣外，張馨方也建議搭配攝取以下5種有助降血糖的營養成分，可減緩血糖飆升速度，提高胰島素敏感性：

白腎豆萃取物：含α-澱粉酶抑制成分，可延緩碳水化合物分解，減少餐後血糖上升。

苦瓜胜肽：具類胰島素作用，能幫助葡萄糖進入細胞，降低血糖濃度，並提高胰島素敏感性。

鉻元素：促進胰島素作用效率，提升血糖利用率。

水溶性膳食纖維（如燕麥β-葡聚醣）：在腸道中會形成黏稠的膠狀物質，能減緩食物的消化速度，進而延緩血糖吸收，降低血糖的上升速率。

桑葉萃取物：為天然的α-葡萄糖苷酶抑制劑，有助降低食物中醣類的分解與吸收。

張馨方強調，維持血糖不是短期任務，而是一場長期修復計畫。建議從改變生活習慣開始，再輔以適當營養成分，讓血糖逐漸回歸穩定與健康的節奏。

