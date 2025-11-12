自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

加拿大失麻疹「清零國」地位 陳志金：台灣若疫苗率下降恐步後塵

2025/11/12 13:56

麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。示意圖。（資料照）

麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕泛美衛生組織（PAHO）11日宣布，加拿大已喪失麻疹消除地位，因該國未能連續12個月遏制病毒爆發。對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提醒，「注射麻疹疫苗是保護孩童和保護社會的重要措施，需要我們一起來配合、一起守護」。

陳志金於臉書粉專「ICU醫生陳志金」發文提到，加拿大爆發麻疹超過1年 ，遭裁定取消「清零國」資格。去年10月一名來自泰國的旅客在參加婚禮時，在不知情的情況下將麻疹傳染給其他賓客，隨後，病毒迅速在加拿大傳播，累計5138例確診，導致其中2例子宮內感染的早產兒死亡。麻疹在加拿大捲土重來，很大程度上，歸因於兒童疫苗接種率下降。該病毒在「反對打疫苗」的社區特別嚴重！

陳志金指出，麻疹的傳染力極高，一名感染者就可以傳染給10個沒有打過疫苗中的9名密切接觸者。接種MMR三合一疫苗是最好的預防方式。兒童接種率低，恐怕會造成大流行，鄰近的美國和墨西哥也岌岌可危。加拿大在27年前被列為麻疹「清零國」，有專家預估，經過這波之後，加拿大想要再度回到「清零國」，可能得花上5年！

陳志金呼籲，「同樣的情況也可能會發生在台灣，如果我們的麻疹疫苗注射下降、境外移入案例失控的話。注射麻疹疫苗是保護孩童和保護社會的重要措施，需要我們一起來配合、一起守護！」

