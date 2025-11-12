自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》不是健忘！注意長者有「這異狀」 醫警：恐失智早期警訊

2025/11/12 11:41

專家指出，當家人情緒反應和過去不同，這可能是大腦發出最早的求救訊號「輕度行為障礙」，它比健忘更早出現，要提防恐為阿茲海默症的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，當家人情緒反應和過去不同，這可能是大腦發出最早的求救訊號「輕度行為障礙」，它比健忘更早出現，要提防恐為阿茲海默症的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾發現「原本幽默風趣的父親，突然變得不愛說話」、「平日有耐心的媽媽，卻變得易怒」，可能認為是父母親心情不好，或是退休後變老的自然現象。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，當家人情緒開始變得不一樣，這可能是大腦發出最早的求救訊號「輕度行為障礙」，它比健忘更早出現，要提防恐為阿茲海默症的早期警訊。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，如果長者明明以前每天早起運動、愛下廚，或是常打電話跟朋友聊天，如今整天只是坐在沙發上，對以前喜歡的事情失去興趣。也許家人會以為是「退休症候群」、「心情不好」，不過，要提防多注意，這可能是大腦在發出最早的求救訊號：輕度行為障礙。

輕度行為障礙容易被忽略

他接著說，輕度行為障礙是指中老年人出現持續6個月以上的情緒或行為改變，像是冷漠、焦慮、衝動、懷疑、情緒不穩、失去動力等，尤其是當這些改變發生時，認知功能（例如記憶、語言）可能還是正常的。也就是說，長者看起來沒有失智，但其實大腦裡可能已經開始變化。這是阿茲海默症更早的階段，比「輕度認知障礙」還早，也更容易被忽略。

大腦改變最初顯示在情緒

張家銘引述研究表示，2025 年發表在《Alzheimer’s Research & Therapy》的一篇統合分析，整合全球27篇研究，發現輕度行為障礙患者的大腦裡，的確已經出現典型的阿茲海默病變，例如，類澱粉蛋白和tau蛋白的沉積量增加、海馬體體積縮小、神經絲蛋白濃度上升、磷酸化tau蛋白等指標變化，甚至包括影響情緒的中腦邊緣結構，也出現異常。

醫師的建議

張家銘提出2項建議給民眾參考：

第1步：進行正式的神經心理評估，使用如 MBI-Checklist 等工具，了解是否符合輕度行為障礙的診斷標準。

第2步：如果需要也可以搭配磁振造影、正子造影、抽血，檢測阿茲海默相關生物標記物，例如，類澱粉蛋白比值、磷酸化 tau、神經絲蛋白等，更完整了解大腦的生理狀態。

日常中照顧情緒6大做法

除了醫療評估與檢查，張家銘和大家分享生活上的實用6大做法：

●建立有節奏的日常作息，固定睡眠與起床時間，幫助大腦穩定代謝

●每天動一動，不需要激烈運動，散步、體操都好，重點是持續

●飲食抗發炎，多吃蔬果、魚油、堅果，減少加工與高糖食物

●保持社交與情感交流，哪怕只固定跟一個人聊聊天、參加社區活動

●鼓勵動機重建，給自己或長輩小目標、小挑戰，重新找回生活成就感

●尋求協助而非責備，當家人情緒變得不穩，最需要的不是批評，而是理解與陪伴

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中