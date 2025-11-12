健康網》不是健忘！注意長者有「這異狀」 醫警：恐失智早期警訊

專家指出，當家人情緒反應和過去不同，這可能是大腦發出最早的求救訊號「輕度行為障礙」，它比健忘更早出現，要提防恐為阿茲海默症的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾發現「原本幽默風趣的父親，突然變得不愛說話」、「平日有耐心的媽媽，卻變得易怒」，可能認為是父母親心情不好，或是退休後變老的自然現象。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，當家人情緒開始變得不一樣，這可能是大腦發出最早的求救訊號「輕度行為障礙」，它比健忘更早出現，要提防恐為阿茲海默症的早期警訊。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，如果長者明明以前每天早起運動、愛下廚，或是常打電話跟朋友聊天，如今整天只是坐在沙發上，對以前喜歡的事情失去興趣。也許家人會以為是「退休症候群」、「心情不好」，不過，要提防多注意，這可能是大腦在發出最早的求救訊號：輕度行為障礙。

輕度行為障礙容易被忽略

他接著說，輕度行為障礙是指中老年人出現持續6個月以上的情緒或行為改變，像是冷漠、焦慮、衝動、懷疑、情緒不穩、失去動力等，尤其是當這些改變發生時，認知功能（例如記憶、語言）可能還是正常的。也就是說，長者看起來沒有失智，但其實大腦裡可能已經開始變化。這是阿茲海默症更早的階段，比「輕度認知障礙」還早，也更容易被忽略。

大腦改變最初顯示在情緒

張家銘引述研究表示，2025 年發表在《Alzheimer’s Research & Therapy》的一篇統合分析，整合全球27篇研究，發現輕度行為障礙患者的大腦裡，的確已經出現典型的阿茲海默病變，例如，類澱粉蛋白和tau蛋白的沉積量增加、海馬體體積縮小、神經絲蛋白濃度上升、磷酸化tau蛋白等指標變化，甚至包括影響情緒的中腦邊緣結構，也出現異常。

醫師的建議

張家銘提出2項建議給民眾參考：

第1步：進行正式的神經心理評估，使用如 MBI-Checklist 等工具，了解是否符合輕度行為障礙的診斷標準。

第2步：如果需要也可以搭配磁振造影、正子造影、抽血，檢測阿茲海默相關生物標記物，例如，類澱粉蛋白比值、磷酸化 tau、神經絲蛋白等，更完整了解大腦的生理狀態。

日常中照顧情緒6大做法

除了醫療評估與檢查，張家銘和大家分享生活上的實用6大做法：

●建立有節奏的日常作息，固定睡眠與起床時間，幫助大腦穩定代謝

●每天動一動，不需要激烈運動，散步、體操都好，重點是持續

●飲食抗發炎，多吃蔬果、魚油、堅果，減少加工與高糖食物

●保持社交與情感交流，哪怕只固定跟一個人聊聊天、參加社區活動

●鼓勵動機重建，給自己或長輩小目標、小挑戰，重新找回生活成就感

●尋求協助而非責備，當家人情緒變得不穩，最需要的不是批評，而是理解與陪伴

