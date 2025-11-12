自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

慶祝醫師節 部立新營醫院贈日本知名品牌醫師袍

2025/11/12 11:01

慶祝醫師節，部立新營醫院嚴選日本知名品牌醫師服，致贈醫師專屬醫師袍，展現專業與溫度並重的醫療精神，體現職人精神。（新營醫院提供）

慶祝醫師節，部立新營醫院嚴選日本知名品牌醫師服，致贈醫師專屬醫師袍，展現專業與溫度並重的醫療精神，體現職人精神。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕慶祝醫師節，部立新營醫院嚴選日本知名品牌醫師服，致贈醫師專屬醫師袍，展現專業與溫度並重的醫療精神，體現職人精神。

部立新營院長莊毓民表示，醫師是醫療團隊的核心力量，肩負治病救人的重責大任。新營醫院為全院醫師量身訂製專屬醫師袍，以表達對醫師們長期守護民眾健康的感謝與敬意。醫師袍設計典雅、剪裁合身，並特別採用日本知名國際品牌的高品質醫師服，兼具舒適與專業形象，象徵醫院對醫師專業形象與工作尊嚴的重視。

醫師袍的設計靈感融合日式職人精神，從布料選擇到縫製細節皆講究舒適與功能兼具，胸口繡有醫師姓名與醫院標誌，不僅體現專業認同與歸屬感，也讓醫師在臨床工作中更具自信與榮譽。多位醫師表示，用心的贈禮不僅提升團隊士氣，更讓每日的醫療工作充滿成就感與使命感。

莊毓民說，希望透過象徵榮譽與專業的醫師袍，讓每位醫師都能感受到醫院大家庭的溫暖，並持續以專業與人文關懷的精神服務民眾。

慶祝醫師節，部立新營醫院嚴選日本知名品牌醫師服，致贈醫師專屬醫師袍，展現專業與溫度並重的醫療精神，體現職人精神。（新營醫院提供）

慶祝醫師節，部立新營醫院嚴選日本知名品牌醫師服，致贈醫師專屬醫師袍，展現專業與溫度並重的醫療精神，體現職人精神。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中