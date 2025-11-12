慶祝醫師節 部立新營醫院贈日本知名品牌醫師袍

慶祝醫師節，部立新營醫院嚴選日本知名品牌醫師服，致贈醫師專屬醫師袍，展現專業與溫度並重的醫療精神，體現職人精神。（新營醫院提供）

部立新營院長莊毓民表示，醫師是醫療團隊的核心力量，肩負治病救人的重責大任。新營醫院為全院醫師量身訂製專屬醫師袍，以表達對醫師們長期守護民眾健康的感謝與敬意。醫師袍設計典雅、剪裁合身，並特別採用日本知名國際品牌的高品質醫師服，兼具舒適與專業形象，象徵醫院對醫師專業形象與工作尊嚴的重視。

醫師袍的設計靈感融合日式職人精神，從布料選擇到縫製細節皆講究舒適與功能兼具，胸口繡有醫師姓名與醫院標誌，不僅體現專業認同與歸屬感，也讓醫師在臨床工作中更具自信與榮譽。多位醫師表示，用心的贈禮不僅提升團隊士氣，更讓每日的醫療工作充滿成就感與使命感。

莊毓民說，希望透過象徵榮譽與專業的醫師袍，讓每位醫師都能感受到醫院大家庭的溫暖，並持續以專業與人文關懷的精神服務民眾。

