北榮新竹分院70週年 喜抱腎臟病及糖尿病健康雙獎

台北榮總新竹分院在2025年健康促進機構成果發表會上榮獲2大獎肯定：「糖尿病健康促進機構特色主題金獎」及「醫起預防三高創意行動挑戰賽第3名」。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年歡慶創院70週年的台北榮總新竹分院，在《康健雜誌》首度舉辦的2025特色醫院評選中脫穎而出，獲選「腎臟病特色醫院」；而在國民健康署舉辦的「2025年糖尿病健康促進機構照護品質評核」中，更一舉榮獲「金獎」，肯定榮總體系在偏鄉推動慢性病永續照護的表現。

北榮新竹分表示，《康健雜誌》此次針對8大疾病進行各層級的醫院評選，蒐集分析全國超過400家醫院的客觀品質指標，評選出各疾病照護的特色醫院，許多默默耕耘的中小醫院也在此評比中展現出疾病治療的核心實力。



內科部主任洪振瀛表示，洗腎室至今已為竹東地區的尿毒症患者服務逾40年，多次獲得「腎臟病健康促進機構照護品質-地區醫院優等獎」及「地區醫院典範獎」，血液透析中心也參與SNQ國家品質標章認證並獲得「全國傑出醫護團隊」的殊榮。此次獲得「2025腎臟病特色醫院」更彰顯該院為大竹東地區腎臟病照護的優質服務。

該院為擴大對偏鄉慢性疾病患者的永續照護，透過積極整合糖尿病與腎臟病等慢性病照護資源，利用跨專業團隊的合作，融合多種專科醫師（新陳代謝科、腎臟科、心臟科、胸腔科、腸胃科及家庭醫學科）、護理師、營養師及衛教師，提供在地民眾全方位的糖尿病照護。

今年在全國數百家醫院參與的糖尿病照護品質評核中，一舉獲得「糖尿病健康促進機構特色主題金獎」，凸顯醫院長期於偏鄉醫療資源缺乏下的跨科整合照護實力。

台北榮總新竹分院榮獲「糖尿病健康促進機構特色主題金獎」（左）及「醫起預防三高創意行動挑戰賽第3名」（右）。（北榮新竹分院提供）

除了獲得上述全國性評比的雙重肯定外，在國民健康署所舉辦的「2025年醫起預防三高創意行動挑戰賽」北榮新竹分院獲得第3名的成績，醫院將持續強化各種慢性病的整合照護，利用今年啟動的「健康台灣深耕計畫」建構新一代的慢性病照護個案管理資訊系統。並引進人工智慧醫療系統提升眼底鏡及其他醫療影像的判讀效率及準確性，在偏鄉醫療人力資源吃緊的狀況下，提供高度專業與穩定的照護品質，期帶給新竹縣溪南地區8鄉鎮民眾優質的醫療照護。

