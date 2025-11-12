透視腸道菌》輪班對腦、腸雙殺 補充好菌可救一下

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

急性睡眠剝奪（ASD）常見於輪班工作者，會造成嗜睡、極度疲勞，並與焦慮、憂鬱、認知障礙、全身發炎及腸道菌失衡有關。然而，這些變化如何影響腸道屏障與生理節律，進而影響中樞神經系統，仍不明。

發表於《 Microbiological Researc》在2023年的期刊，讓雄性C57BL/6小鼠經歷72小時快速動眼期睡眠剝奪（多平台法）。結果顯示，剝奪睡眠組食慾增加但體重下降，出現焦慮樣行為；腸道菌α與β多樣性顯著降低，Candidatus_Arthromitus與Enterobacter增加，Lactobacillus、Muribaculum、Monoglobus、Parasutterella等益菌減少，糞便丙酸下降。近端結腸TNF-α升高、時鐘基因BMAL1、CRY1及緊密連結蛋白OCLN失調，腸道屏障功能減弱、血中LPS微升、TNF-α顯著升高。這些發炎訊號透過TNFRSF1A傳至大腦，皮質IBA1與ICAM1上升、小膠細胞活化，海馬體5-HT1A受體下降。

短期熬夜就能打亂腸道菌與生理時鐘，誘發腸腦軸發炎；維持規律睡眠、補充有益菌或纖維以促進短鏈脂肪酸，可能有助減輕睡眠不足對腦腸的傷害。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

