自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台中鳳凰颱風門診一覽 烏日林新醫院照常、臺中醫院夜間停診

2025/11/12 09:15

鳳凰颱風來襲，烏日林新醫院除了牙科休診，各項醫療服務照常。（院方提供）

鳳凰颱風來襲，烏日林新醫院除了牙科休診，各項醫療服務照常。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕鳳凰颱風暴風圈邊緣預估將在今天週三（12日）影響台中市濱海鄉鎮，台中市府宣布達到停班停課標準，週三停止上班、停止上課，烏日林新醫院除了牙科休診，各項醫療服務照常；衛生福利部臺中醫院一般門診白天正常看診（部分門診停診），夜間全面停診；​台中榮總停止正常門診，僅開設颱風特別門診。

烏日林新醫院表示，週三各項醫療服務照常，除了牙科休診，住院醫療、急診醫療及復健、血液透析、健檢、各項檢驗檢查均照常。

臺中醫院表示，週三一般門診上午及下午正常看診，部分門診停診，夜間全面停診，停診科別包括家醫科旅遊醫學門診、心理師治療評估、健康促進大樓3樓門診體檢與醫療大樓11樓健檢中心暫停，但仍可領取健檢報告。

臺中醫院說，急診、住出院、開刀、生理檢查室業務照常辦理，病歷等各項申請業務於週三傍晚5時半後暫停服務，提醒看診民眾注意安全，出發前撥打（04）22294411詢問看診狀況。

中山醫學大學附設醫院大慶院區（12日，週三）開設內、外科，及婦產、兒童及耳鼻喉科、骨科部、家醫部、神經內外科、身心科及泌尿科特別門診，醫學影像及心導管、血液透析門診照常服務，內視鏡、放射治療等門診暫停。

鳳凰颱風來襲，中山附醫提供颱風特診服務。（院方提供）

鳳凰颱風來襲，中山附醫提供颱風特診服務。（院方提供）

台中榮民總醫院表示，週三依規定停止正常門診，另開設颱風特別門診，上午診掛號11時半截止、報到12時截止，下午診掛號4時半截止，夜診停止門診，傍晚5時後如有醫療需求，敬請前往急診就診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中