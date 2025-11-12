台中鳳凰颱風門診一覽 烏日林新醫院照常、臺中醫院夜間停診

鳳凰颱風來襲，烏日林新醫院除了牙科休診，各項醫療服務照常。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕鳳凰颱風暴風圈邊緣預估將在今天週三（12日）影響台中市濱海鄉鎮，台中市府宣布達到停班停課標準，週三停止上班、停止上課，烏日林新醫院除了牙科休診，各項醫療服務照常；衛生福利部臺中醫院一般門診白天正常看診（部分門診停診），夜間全面停診；​台中榮總停止正常門診，僅開設颱風特別門診。

烏日林新醫院表示，週三各項醫療服務照常，除了牙科休診，住院醫療、急診醫療及復健、血液透析、健檢、各項檢驗檢查均照常。

臺中醫院表示，週三一般門診上午及下午正常看診，部分門診停診，夜間全面停診，停診科別包括家醫科旅遊醫學門診、心理師治療評估、健康促進大樓3樓門診體檢與醫療大樓11樓健檢中心暫停，但仍可領取健檢報告。

臺中醫院說，急診、住出院、開刀、生理檢查室業務照常辦理，病歷等各項申請業務於週三傍晚5時半後暫停服務，提醒看診民眾注意安全，出發前撥打（04）22294411詢問看診狀況。

中山醫學大學附設醫院大慶院區（12日，週三）開設內、外科，及婦產、兒童及耳鼻喉科、骨科部、家醫部、神經內外科、身心科及泌尿科特別門診，醫學影像及心導管、血液透析門診照常服務，內視鏡、放射治療等門診暫停。

鳳凰颱風來襲，中山附醫提供颱風特診服務。（院方提供）

台中榮民總醫院表示，週三依規定停止正常門診，另開設颱風特別門診，上午診掛號11時半截止、報到12時截止，下午診掛號4時半截止，夜診停止門診，傍晚5時後如有醫療需求，敬請前往急診就診。

