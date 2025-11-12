自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》睡前這樣做最傷膚！ 百萬網紅醫揭夜間5壞習慣

2025/11/12 12:15

美國百萬網紅醫師德瑞建議，想要保養肌膚應避免睡前1小時內滑手機或看螢幕，以防藍光干擾褪黑激素分泌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美國百萬網紅醫師德瑞建議，想要保養肌膚應避免睡前1小時內滑手機或看螢幕，以防藍光干擾褪黑激素分泌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚暗沉、乾燥、癢到睡不著？美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞・蘇亞雷斯 Andrea Suarez）提醒，許多人在夜間作息中不知不覺養成「傷膚習慣」，包括匆忙洗臉、長時間熱水澡、忽略睡眠衛生、滑手機入睡，以及臥室環境髒亂，都會讓肌膚越來越糟。即使白天用再多保養品，也難以挽回夜間皮膚屏障受損的後果。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有255萬位訂閱者，她在社群平台推出的影片「5個夜間壞習慣正在悄悄毀掉你的皮膚」中指出，如果早上皮膚仍然看起來暗沉和疲倦，那可能只是一個警告信號，顯示有一些惡習正悄悄「毀容」並拖垮健康。

匆忙洗臉或帶妝入睡　蠕形蟎作祟害皮膚癢又紅

德瑞指出，不卸妝或清潔不徹底是最常見的夜間錯誤。彩妝殘留、空氣中的污染微粒與皮脂氧化物堆積在毛孔中，會助長蠕形蟎（Demodex mites）繁殖，引發酒糟、紅疹與搔癢。她建議，若化濃妝可先用卸妝油或卸妝膏，再以溫和洗面乳清潔一次；但不必追求繁瑣10步驟，只要做到「清潔＋保濕」即可維持肌膚屏障與pH平衡。

熱水澡時間太長　皮膚屏障受損、越洗越乾

許多人習慣睡前用熱水澡放鬆，但德瑞提醒，長時間高溫淋浴會破壞皮膚角質層脂質，導致經表皮失水增加。

她建議洗澡時間以10分鐘為限、水溫不宜過熱；沐浴後，不要用毛巾大力搓擦，而應以按壓方式吸乾水分，並立即塗抹乳液或身體乳鎖水。

此外，毛巾、浴巾至少每週清洗一次，避免細菌滋生導致毛囊炎與異位性皮膚炎惡化。

許多人習慣睡前用熱水澡放鬆，但美國百萬網紅醫師德瑞提醒，長時間高溫淋浴會破壞皮膚角質層脂質，導致經表皮失水增加。建議洗澡時間以10分鐘為限、水溫不宜過熱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

許多人習慣睡前用熱水澡放鬆，但美國百萬網紅醫師德瑞提醒，長時間高溫淋浴會破壞皮膚角質層脂質，導致經表皮失水增加。建議洗澡時間以10分鐘為限、水溫不宜過熱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

滑手機、晚睡都傷膚　皮膚夜間修復被打亂

德瑞強調，睡眠品質是最強的「抗老化保養品」。睡眠時，皮膚血流增加、膠原蛋白生成旺盛，若睡眠不足會使皮質醇上升、加速膠原流失並削弱皮膚屏障。這不僅延遲傷口癒合，還會加劇多種潛在皮膚病，如痤瘡、酒糟鼻和異位性皮膚炎。不良的睡眠衛生習慣是影響皮膚外觀和整體身體健康「最嚴重」的錯誤，其影響會隨時間累積。任何護膚產品都無法替代充足睡眠帶來的修復益處。

她建議，固定作息時間，每晚在同一時間上床，避免睡前1小時內滑手機或看螢幕，以防藍光干擾褪黑激素分泌；而睡前吃消夜也會誘發胃食道逆流，進而干擾睡眠與皮膚修復。

此外，臥室衛生也會影響皮膚狀況。枕套、床單若長期未清洗，塵蟎與皮屑會誘發異位性皮膚炎、酒糟等疾病。每週更換床單枕套、保持適度濕度，必要時使用加濕器或除濕機。

濕髮就寢、趴睡壓臉　恐增脂漏與睡眠皺紋

德瑞提醒，濕髮上床會讓頭皮長時間潮濕、馬拉色菌（Malassezia）過度增生，導致頭皮屑與脂漏性皮膚炎。

建議先吹乾頭髮再入睡，或使用絲質枕套減少摩擦，並避免趴睡、側睡，以免早晨浮腫與「睡眠皺紋」形成。

若有長期乾癢或紅疹問題，應就醫檢查是否為接觸性皮膚炎或過敏反應。

別追求華麗護膚流程　「簡單＋規律」才是關鍵

「夜間保養越多步驟，反而越容易刺激皮膚。」德瑞說，不需昂貴產品或繁複程序，關鍵是清潔、保濕、規律作息。夜間是皮膚修復與再生的黃金期，良好的睡眠衛生與乾淨環境，遠勝任何瓶瓶罐罐。

