健康 > 護眼顧齒

健康網》才2天就失明 耳鳴、頭痛接著來 自體免疫疾病作祟

2025/11/13 08:23

健康網》才2天就失明 耳鳴、頭痛接著來 自體免疫疾病作祟

只要視力模糊，中國醫藥大學附設醫院眼科主治醫師謝明潔表示，盡快就診，搶救眼睛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕才短短的2天，他年紀不到40歲，雙眼全黑。中國醫藥大學附設醫院眼科主治醫師謝明潔說：「那是一種極度的恐懼與無助。」接著患者耳鳴、頭痛接踵而來。

謝明潔在臉書粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」表示，病患直到被轉診後，經過檢查，揪出一種自體免疫疾病─原田氏症。原田氏症屬一種免疫疾病，人體免疫系統因不明原因攻擊身體帶有色素的細胞，如眼睛、皮膚、神經系統，造成眼睛視網膜積水、水泡，甚至視網膜剝離。

謝明潔解釋這種病，是防禦系統「誤傷自己」，可能攻擊眼睛、耳朵、皮膚，甚至造成頭痛或掉髮。從OCT黃斑部影像看來，整片視網膜被水淹起來，鼓成一層層「分葉狀」水泡。

病患在確診後，進行緊急搶救，謝明潔馬上以大劑量類固醇脈衝治療，雙眼玻璃體內類固醇植入。經過一連串治療後，病人說：「光，再次回到眼中了」大家都鬆了一口氣，視力逐步回穩，最終恢復至1.0。

謝明潔誇獎病人很有勇氣，但也呼籲大家，對於突發性視力模糊，請不要忽視，越早檢查、治療，醫師才有機會從黑暗中把你拉回來。

