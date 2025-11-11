健康網》3D+AI客製假牙 醫：減少就診次數、時間

傳統做假牙曠時廢日外，還要磨合很久，如今有數位AI導入。高醫牙科部贋復補綴牙科主治醫師鄭凱駿表示，模擬影像更讓醫病更加深入體驗。圖為口內掃描結合顏面掃描，呈現出假牙圖像。（遠企齒研提供）

〔健康頻道／綜合報導〕各行各業若沒有跟上AI的腳步，就落伍了！高醫牙科部贋復補綴牙科主治醫師鄭凱駿表示，過往需要曠日廢時的假牙設計製作，或手術預測模擬，如今都能得到更為精準、快速又美觀的成效。

鄭凱駿在高醫醫訊表示，固定式牙冠牙橋、陶瓷貼片、活動義齒、全口重建等都注入AI，以往活動假牙製作需要超高的臨床與製造技術，包含精密印模、上下顎咬合位置建立、人工牙齒排列、樹脂包埋與金屬鑄造等繁瑣的流程。而當數位設備與軟體介入後，整合AI輔助設計與精密加工儀器，大幅縮短患者需要就診的次數與時間。

臉部掃描儀可協助病人了解未來術後面貌。（遠企齒研提供）

遠企齒研副總許正中表示，牙技數位化在台灣普遍被牙醫師及病患所接受，牙醫師在前端配合進行掃描工作。他透露，早期數位引進台灣時，前端作業還不算純熟，確實收到的檔案無法判斷與使用，如今前線牙醫師執行「口內掃描機」及「臉部掃描儀」技術愈來愈純熟，接收到檔案近9成可以使用。

鄭凱駿說，在微笑設計與美學補綴重建方面，目前可以透過數位口內掃描機、臉部掃描儀、電腦斷層等3D影像，將患者牙齒、牙齦、唇型、臉型五官、笑容、X光等不同性質的醫學影像做整合，在治療初期就能利用DSD（Digital Smile Design數位微笑設計）模擬出美觀的成果，大幅提升治療的可預測性及患者滿意度。

數位假牙設計，結合牙技師手工微調優化的全口人工植牙。（遠企齒研提供）

數位注入輔助，確實提升不少醫病互動，鄭凱駿表示，病人可藉由數位模擬效果，看到自己未來的樣子。不過，在做固定式牙冠牙橋、陶瓷貼片、活動義齒、全口重建等，要做到位也是考驗牙醫、牙技師的技術。許正中指出，數位時代來臨，有先進硬體設備，一位優秀牙技師的接單已無國界，只有第一線牙醫師掃描技術到位，傳來可判斷檔案，即可製作客製化的產品。

