健康網》長輩潔牙要到位 吸入性肺炎恐趁虛而入

長輩夜咳可大可小。營養師蘇哲永叮嚀，恐遭遇吸入性肺炎感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入夜了，長輩房間常傳來咳嗽的聲音，在夜裡聽得特別清楚，營養師蘇哲永說：「我們總以為，是感冒、是氣管不好。」但往往忽略了─吸入性肺炎。

蘇哲永在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」指出，一份發表在《美國老年醫學會期刊》（JAGS），針對「住院」患者的研究就曾指出，對於因「吸入性肺炎」而住院的衰弱長輩，他們的30天死亡率，高達21%，尤其是有吞嚥問題或衰弱長輩。

再來談到刷牙與肺炎有什麼特殊關係，蘇哲永認為，這中間的關係，非常直接。口腔如果沒有徹底清潔，大量的細菌，就會附著在牙齒、牙齦、假牙上，形成一層黏滑的「生物膜 （Biofilm）」。

尤其當老人家吞嚥功能退化，在喝水、吃飯、甚至吞口水時，就很容易「嗆到」。當這些夾帶高濃度細菌的口水或食物不幸誤入氣管，抵達脆弱的肺部時，一場嚴重的感染就可能隨時引爆─「吸入性肺炎」。

因此，潔牙動作一定要做得確實。蘇哲永指出，尤其是配戴活動假牙的老人家，千萬不可戴著睡覺，務必在餐後取下刷洗乾淨，睡前浸泡在「假牙清潔錠」的溶液中過夜殺菌。

他也再次叮嚀，無論是刷牙、喝水或進食，都務必讓長輩「坐直」，頭稍微「前傾」、下巴微收，守住吞嚥安全線。

