健康 > 杏林動態

中壢天晟醫院連6年獲頒「戒菸績優醫事機構」 再奪全國戒菸治療王

2025/11/11 20:24

中壢天晟醫院榮獲「戒菸績優醫事機構」肯定，由社區醫學部戒菸個管師林湘琪（中）代表受獎。（中壢天晟醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕衛生福利部國民健康署今（11）日於張榮發基金會國際會議廳舉辦「113年健康促進機構成果發表會」，中壢天晟醫院榮獲「戒菸績優醫事機構」，這是該連續6年獲得肯定。今年新增的全國「戒菸連續治療王」獎項共分6組評比，中壢天晟醫院也在區域醫院組中脫穎而出，勇奪全國第1名，由社區醫學部戒菸個管師林湘琪代表受獎，未來將持續以專業醫療與社區健康促進為核心，陪伴民眾朝向無菸人生邁進。

據世界衛生組織統計，全球每年超過800萬人死於菸害；台灣也有約2萬5000人因吸菸相關疾病死亡，另近3000人死於二手菸暴露。除了危害健康，菸品製造與廢棄物更造成空氣污染及碳排放，是重要的公共衛生與環境議題。

中壢天晟醫院社區醫學部副院長黃郁超表示，「戒菸絕不是靠意志力就能成功，透過藥物治療、心理支持與個案管理，能有效降低失敗率。我們會持續以專業醫療與衛教輔導陪伴民眾真正遠離菸癮。」因為想要顧健康不打折扣，不管是紙菸、電子煙、加熱式菸品都會對身體造成危害，唯有戒菸最正確！

中壢天晟醫院每週一至週六皆提供免費戒菸諮詢，戒菸個管師依循行為改變理論及醫病共享決策（SDM），量身規畫戒菸方案，提升成功率。對於重度吸菸者，還能安排低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，協助早期發現與治療。

中壢天晟醫院團隊近3年走入桃園11區的社區、校園及職場，共辦理256場菸害防制教育活動。（中壢天晟醫院提供）

團隊近3年走入桃園11區的社區、校園及職場，共辦理256場菸害防制教育活動，累計超過2萬3833人次參與，推廣正確認識加熱菸、電子煙與戒菸知識，協助民眾及青少年建立健康生活習慣。

中壢天晟醫院團隊近3年走入桃園11區的社區、校園及職場，共辦理256場菸害防制教育活動。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院榮獲「戒菸績優醫事機構」肯定，由社區醫學部戒菸個管師林湘琪代表受獎。（中壢天晟醫院提供）

中壢天晟醫院榮獲「戒菸績優醫事機構」肯定，由社區醫學部戒菸個管師林湘琪（左1）代表受獎。（中壢天晟醫院提供）

