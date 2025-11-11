用生命影響生命！ 癌友完成10天單車環台1100公里壯舉

不倒騎士黃邦樑高舉單車歡慶完成環島壯舉。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣抗癌協會為鼓勵癌友走出戶外，號召近30位癌友，以及其他民眾，自11月2日從台北馬偕紀念醫院出發，沿順時針方向，展開10天、全長1100公里的「不倒騎士 騎出生命」單車環台壯舉，近40位騎士今（11）日騎至最終站新北市民廣場，行政院政務委員陳時中、新北市副秘書長張其強及衛生局副局長高淑真到場迎接、頒發「挑戰成功金牌」，恭賀騎士們完成挑戰。

活動今年邁向第13屆，延續抗癌運動理念，凝聚來自國內外的抗癌勇士、家屬，以及全國各地陪騎朋友，鼓勵癌友們走出戶外，「用生命影響生命」。台灣抗癌協會創會理事長吳興傳在記者會中帶唱隊歌「迎向逆風」，眾人揮手高歌，在颱風天候下更顯溫馨、有力，他說「每天一身汗，醫生不用看」，他藉運動告訴更多癌友，生病不可怕。

68歲邱國松分享，5年前確診肺腺癌，經歷手術與化療過程，他以每天1萬步的運動習慣以及飲食調整，與病魔共存，首次公路騎車，在大家協助下完成環島夢想，除了真正成為不倒騎士，更開心結交許多好友，陪伴抗癌人生。

77歲黃邦樑為胃癌第2期，因化療已切除3分之2的胃，這次特別向醫院請假騎車，他說，第1天出發遇大雨，深夜騎到宜蘭礁溪就體力不支，趴在欄杆，後來在跟隨車隊的警車上休息，一路上在大家的協助下騎完全程，記者詢問明年是否想再挑戰？黃回應病況難說，但這次環島讓他更有信心抗癌。

另1位李先生罹患阿茲海默症，過去較無出門意願，在妻子勸說下參與單車環島，他們去年從不倒騎士學到人生的意義，今年換他們邀請其他癌友為明年活動準備。

