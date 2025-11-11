自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

用生命影響生命！ 癌友完成10天單車環台1100公里壯舉

2025/11/11 19:40

不倒騎士黃邦樑高舉單車歡慶完成環島壯舉。（記者黃政嘉攝）

不倒騎士黃邦樑高舉單車歡慶完成環島壯舉。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣抗癌協會為鼓勵癌友走出戶外，號召近30位癌友，以及其他民眾，自11月2日從台北馬偕紀念醫院出發，沿順時針方向，展開10天、全長1100公里的「不倒騎士 騎出生命」單車環台壯舉，近40位騎士今（11）日騎至最終站新北市民廣場，行政院政務委員陳時中、新北市副秘書長張其強及衛生局副局長高淑真到場迎接、頒發「挑戰成功金牌」，恭賀騎士們完成挑戰。

　活動今年邁向第13屆，延續抗癌運動理念，凝聚來自國內外的抗癌勇士、家屬，以及全國各地陪騎朋友，鼓勵癌友們走出戶外，「用生命影響生命」。台灣抗癌協會創會理事長吳興傳在記者會中帶唱隊歌「迎向逆風」，眾人揮手高歌，在颱風天候下更顯溫馨、有力，他說「每天一身汗，醫生不用看」，他藉運動告訴更多癌友，生病不可怕。

　68歲邱國松分享，5年前確診肺腺癌，經歷手術與化療過程，他以每天1萬步的運動習慣以及飲食調整，與病魔共存，首次公路騎車，在大家協助下完成環島夢想，除了真正成為不倒騎士，更開心結交許多好友，陪伴抗癌人生。

　77歲黃邦樑為胃癌第2期，因化療已切除3分之2的胃，這次特別向醫院請假騎車，他說，第1天出發遇大雨，深夜騎到宜蘭礁溪就體力不支，趴在欄杆，後來在跟隨車隊的警車上休息，一路上在大家的協助下騎完全程，記者詢問明年是否想再挑戰？黃回應病況難說，但這次環島讓他更有信心抗癌。

　另1位李先生罹患阿茲海默症，過去較無出門意願，在妻子勸說下參與單車環島，他們去年從不倒騎士學到人生的意義，今年換他們邀請其他癌友為明年活動準備。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中