健康網》就是瘦不下來？醫：「吃得對」比「吃得少」更有效

〔健康頻道／綜合報導〕不少人節制飲食，極度少吃，卻仍瘦不下來。黎安瑟診所院長方宇心在臉書粉專「方宇心醫師」說明，減重關鍵不在吃少、而是吃對。

方宇心用案例說明，前陣子來了一位 38 歲的工程師。他說自己「真的已經很努力了」，每天慢跑 40 分鐘、週末健身房、飲食也「儘量吃少」。但三個月後，體重不僅沒下降，還多了1.8 公斤。

方宇心說明，他遇到的不是意志力問題，而是身體被處在「無法燃脂模式」。方宇心強調，關鍵不在「吃少」，而在「吃對」。只要高碳水、加工食物比例高、蛋白質低，胰島素就會長時間維持偏高；而胰島素高，代表再怎麼運動也不易燃脂。

根據過去研究：

1）熱量相同，但「食物組成不同」→ 燃脂速度差很多：曾有研究指出，所有受試者吃的每一卡路里都被精準控制：

●高碳水組：高碳、低脂

●低碳、高脂組：不減熱量，只調整比例

結果：低碳組平均每日多燃燒約 100 kcal 的脂肪。

代表只要吃對，身體就會自動開始燃脂。

2）蛋白質不足 → 食慾會爬升、代謝變慢：另一項研究比較早餐蛋白質13g vs 35g：高蛋白早餐者飢餓素下降、零食慾望降低、基礎代謝多消耗約90到100 kcal/day。蛋白質不是為了變壯，是為了不容易餓、代謝能以維持。

3）成功減重的關鍵不是「哪一派飲食」而是「可持續性」：超過6百人的12個月大型臨床試驗顯示：不論低碳或低脂，都可以瘦5到6公斤，真正決定成果的是：吃更多天然食物、減少精製碳水與加工品、蛋白質比例穩定。所以，真正的減重第一步不是「少吃」，而是「吃對」

方宇心建議大家，可立即做這四件事：

1. 每餐先吃蛋白質（肉、蛋、魚、豆製品）。

2. 飯、麵、麵包減半。

3. 所有飲料先換成無糖。

4. 加工食物能少就少。

不需要餓，不需要跑到喘不過氣。當胰島素下降，脂肪自然就會開始燃燒。

