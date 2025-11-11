曾嫌刺殺江漢聲前「先預告殺人紀事」，精神科醫師：極端代償行為

〔記者翁聿煌／新北報導〕精神科醫師楊聰財指出，持美工刀刺殺江漢聲的曾姓嫌犯，會在犯案前先進行「預告」的行為，無論是透過媒體爆料窗口、社群媒體或其他公開途徑，其行為通常涉及複雜心理層面與人格動機，顯示曾嫌渴望「被看見」與「正義化」的動機，以及透過預告蓄意強化「儀式感」與「控制感」。

楊聰財指出，曾嫌的心態可以被視為一種「極端代償行為」，由於過往的訴求或不滿（如對校方、對司法結果的不滿）在正規管道未能獲得他所期望的結果，導致其產生無力感和挫敗感，因此他採取了一種極端的、戲劇化的、違法的方式─暴力與預告結合─來代償他渴望已久的權力、正義感和影響力。

楊聰財說，可以從幾個心理學角度來解析曾姓嫌犯預告再動手的心態與動機。他認為，嫌犯渴望「被看見」與「正義化」的動機，這是最核心的動機之一，嫌犯的行為模式顯示他極度渴望關注 （Attention-Seeking），透過預告，他將自己的行動從單純的暴力事件，轉變為一個「有預謀、有目的」的重大事件，他希望這件事能引起社會大眾的注意，而不是被輕易忽略。

其次，「正義使者」的自我投射（Self-Justification），嫌犯在犯案後預設的聲明中，常會詳述自己的「冤屈」或「不滿」，甚至自詡為「替天行道」的英雄人物，預告的行為，就是為確保他的行動被理解為一場「伸張正義」的儀式，而非單純的報復，預告能讓事件在發生後立刻與他的「訴求」連結，使媒體報導焦點從單純的傷害案擴大到他所指控的「不公不義」，最大化其訊息傳播效果。

楊聰財指出，嫌犯具有攻擊性與自毀傾向的交織，其行為可能與潛在的心理健康問題有關，可能是轉移絕望，當個體感到極度絕望、無助，甚至有自毀傾向時，有時會將這種強大的負面情緒轉向外部，透過攻擊一個具體的「目標人物」來表達和釋放；預告行為也可能是其在崩潰邊緣的「最後吶喊」，他知道自己即將做出的行為將導致嚴重的後果（例如被捕、社會譴責），但仍要確保在徹底「沉寂」前，留下一個驚人的、能被聽到的聲音。

