健康網》天氣變化好頭痛 中醫建議2穴道放鬆

〔健康頻道／綜合報導〕因鳳凰颱風攪局，近日天氣濕冷，11日下雨狀況嚴峻，濕氣相當重。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書發文指出，鳳凰暴風圈預計在12日清晨進入南部陸地，雖有風雨但不會很大。中醫師邵禹豪談到

邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」建議，按一按耳朵周邊，或是熱敷耳朵，可以改善天氣變化帶來的不適。他分享某天早上，上診前陰雨綿綿，結果到接近中午的時候，又出了大太陽！這種急遽的天氣變化，很容易誘發身體的不適感，也莫怪乎今天朋友回診時，症狀都有滿明顯的變化，比方說：頭痛、頭暈、肩頸痠痛；心情不美麗、手腳冰冷。

有些研究發現：耳朵是氣壓的偵測器，也是感受天氣變化的器官之一，若能加強耳部的循環，就有機會改善天氣病。推薦可以按耳尖上方的「率谷穴」，或是按摩耳垂後方的「完骨穴」，放鬆因為天氣變化帶來的壓力。

