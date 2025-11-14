健康網》沒時間運動也別放棄 醫：每週動1-2天仍可擁有健康

腎臟科醫師江守山指出，每週只需運動1-2天即可達到最佳健康狀態。即使只有在週末，也同樣能促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾已經了解運動對健康的重要，然而，每天工作下了班已氣喘噓噓，累到只想休息。腎臟科醫師江守山引述研究指出，每週只需運動1-2天即可達到最佳健康狀態。即使只有在週末，才能擠得出運動時間的「週末勇士」，也同樣有效。不過可能得小心，運動時間太集中會導致肌肉骨骼損傷。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」引述這份研究指出，對於那些知道應該運動但又無法在每週安排4-5四五天到健身房的人來說，這裡有個好消息。你其實不必這樣做，成為一名「週末勇士」，每週只需鍛鍊一兩天，就足以增進健康和長壽。但你所做的運動需要非常劇烈，需要進行150分鐘或2.5小時，無論是在1天或2天內完成。

請繼續往下閱讀...

江守山說明，中國廣州南方醫科大學公共衛生學院的研究人員，對英國一項生物醫學研究追蹤的93,000多人的運動情況和健康狀況進行評估，發現只要每週進行150分鐘的「中等至高強度」運動，就能獲得所有健康益處，即使只進行1天。

參與者被分為3個活動等級組別：週末勇士，每週僅運動一兩天；定期活動，幾乎每天都運動；不活動，每週未達到建議的150分鐘運動量。研究人員發現，週末勇士死於任何原因的可能性，比不活動組低32%，死於心臟病的風險低31%，死於癌症的風險低21%。令研究人員驚訝的是，他們發現週末勇士的保護作用最強。

相較之下，定期活動組死於任何原因的可能性，比不活動組低26%，死於心臟病和癌症的風險分別低24%和13%。

江守山總結，唯一需要擔心的是，週末勇士有可能過度運動，給身體帶來更大的壓力，從而導致更多的肌肉骨骼損傷。所以，如果民眾打算將運動限制在每週一兩天，在開始前務必熱身，並可能在幾週內逐漸增加運動強度和持續時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法