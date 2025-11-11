限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》大腸鏡很可怕？醫：現在不一樣了
〔健康頻道／綜合報導〕大腸鏡到底該怎麼做？很多人一聽到「大腸鏡」三個字就害怕，擔心會痛、會尷尬，甚至以為要住院。但消化內科醫師舒敬軒表示，其實現在的大腸鏡檢查早就不同了，全程麻醉、無痛又安全，檢查流程清楚且高效率。個管師會根據個人生活飲食狀況，提供飲食及清腸流程建議。檢查前一至兩天需避免高纖、油炸食物，並於前一晚服用腸道清潔劑，讓腸道更乾淨，檢查更精準。
舒敬軒在臉書粉專「舒敬軒醫師 胃腸肝膽科 - 宜蘭仁宏診所、羅東博愛醫院」表示，檢查當天由麻醉專責醫師全程監控，靜脈注射鎮靜劑後幾秒即可入睡。醫師使用柔軟細長的內視鏡，沿腸道輕柔前進，觀察並記錄影像。若發現瘜肉可立即切除送檢，整個過程僅需約15～30分鐘。檢查後在恢復區休息片刻，醒來時檢查早已結束，多數人當天即可返家。
請繼續往下閱讀...
大腸癌的可怕，在於初期幾乎無症狀，而九成以上的大腸癌，都從瘜肉演變而來。只要早期發現、提早切除，就能有效降低癌變風險。建議年滿45歲以上或有家族病史者，定期進行大腸鏡檢查。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應