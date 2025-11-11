自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸鏡很可怕？醫：現在不一樣了

2025/11/11 20:54

大腸癌多是由大腸瘜肉演變而來，消化內科醫師舒敬軒呼籲大眾定期進行大腸鏡檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸鏡到底該怎麼做？很多人一聽到「大腸鏡」三個字就害怕，擔心會痛、會尷尬，甚至以為要住院。但消化內科醫師舒敬軒表示，其實現在的大腸鏡檢查早就不同了，全程麻醉、無痛又安全，檢查流程清楚且高效率。個管師會根據個人生活飲食狀況，提供飲食及清腸流程建議。檢查前一至兩天需避免高纖、油炸食物，並於前一晚服用腸道清潔劑，讓腸道更乾淨，檢查更精準。

​舒敬軒在臉書粉專「舒敬軒醫師 胃腸肝膽科 - 宜蘭仁宏診所、羅東博愛醫院」表示，檢查當天由麻醉專責醫師全程監控，靜脈注射鎮靜劑後幾秒即可入睡。醫師使用柔軟細長的內視鏡，沿腸道輕柔前進，觀察並記錄影像。若發現瘜肉可立即切除送檢，整個過程僅需約15～30分鐘。檢查後在恢復區休息片刻，醒來時檢查早已結束，多數人當天即可返家。

​大腸癌的可怕，在於初期幾乎無症狀，而九成以上的大腸癌，都從瘜肉演變而來。只要早期發現、提早切除，就能有效降低癌變風險。建議年滿45歲以上或有家族病史者，定期進行大腸鏡檢查。

