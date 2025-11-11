自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》想皮膚好先顧氣血！ 中醫授4招養出紅潤好氣色

2025/11/11 21:05

臉色蠟黃、黑眼圈很困擾？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，可能是體內氣血失調、臟腑功能運作不佳所致；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

臉色蠟黃、黑眼圈很困擾？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，可能是體內氣血失調、臟腑功能運作不佳所致；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明每天都有睡覺，卻總覺得臉色暗沉、沒精神？或是氣色蠟黃、黑眼圈深重，看起來比實際年齡老？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，這些情況往往不是保養品無效，而是體內氣血失調、臟腑功能運作不佳所致。若能從氣血調理入手，不僅能改善膚色，更能恢復身體活力與精神。

臉色差不只是熬夜　氣血失調是關鍵

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，氣為血之帥、血為氣之母，氣血充盈，臉色自然紅潤；若氣血虛、運行不暢，就容易出現膚色蠟黃、眼周暗沉、皮膚乾燥無光澤等問題。

◎常見的氣色不佳體質

●氣血虧虛型：臉色蒼白、容易疲倦，女性月經量少或色淡。

●肝鬱氣滯型：壓力大、常熬夜，臉色蠟黃或眼周暗沉。

●脾胃虛弱型：容易腹脹、食慾差，膚質乾燥、無光澤。

●腎虛循環差型：黑眼圈明顯、臉色發灰，整天感到疲憊。

周宗翰強調，氣血是「養顏之本」，臉色之所以會變差，往往是內臟特別是肝、脾、腎功能出現失衡，若僅靠外用保養難以從根本改善。

養氣血4招　由內而外亮起來

要讓氣色恢復紅潤，周宗翰建議可以這樣做

●中藥調體質

依照個人體質對症下藥是關鍵。氣血虧虛者可用四物湯、八珍湯補益氣血；肝鬱氣滯者可服逍遙散疏肝解鬱；脾胃虛弱者可用參苓白朮散健脾益氣；腎虛者則可搭配六味地黃丸補腎滋陰。

他也提醒，藥方需由專業中醫師辨證開立，切勿自行抓藥。

●針灸促循環

針灸可改善臉部血液流通，常用穴位包括足三里、合谷、太溪等，能促進氣血運行，使皮膚氣色明顯改善。

針灸及穴位按摩可以改善循環，養出好氣色。（圖擷取自「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」臉書）

針灸及穴位按摩可以改善循環,養出好氣色。（圖擷取自「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」臉書）

●按摩活血

每天輕按迎香穴、太陽穴、印堂穴約3分鐘，可幫助臉部放鬆、氣血更順，長期可見氣色紅潤、有光澤。

●草本面膜

珍珠粉＋白芷＋薏仁粉，幫助亮白、改善膚色不均。

日常保養3要點 氣血通、皮膚亮

除了中醫調理，良好生活習慣同樣重要。周宗翰提醒，想養好氣色，有3件事一定要做到：

●不熬夜：睡眠是修復氣血的最佳時機，晚睡會損傷肝血。

●飲食清淡：少吃炸物、冰品，以溫熱、易消化食物為主。

●規律運動：每週適度活動能促進血液循環、養顏美容。

周宗翰指出，從根本調整體質、讓氣血流暢，臉色自然會紅潤、皮膚亮白。保養不再只停留在表面，而是從內而外展現真正的好氣色。

