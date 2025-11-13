自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重促代謝、燃脂有撇步 維生素D神助攻

2025/11/13 17:06

好日子診所醫師蕭伶茲表示，減重時不妨檢測自己的維生素D是否足夠，若缺乏可多曬太陽與攝取富含維生素D的食物加以改善；情境照。（圖取自freepik）

好日子診所醫師蕭伶茲表示，減重時不妨檢測自己的維生素D是否足夠，若缺乏可多曬太陽與攝取富含維生素D的食物加以改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D是身體很重要的維生素之一，不僅能增加鈣質吸收維持骨骼健康，還能改善代謝。好日子診所醫師蕭伶茲表示，除增進鈣質吸收外，其實維生素D也能調節免疫系統抗發炎，協調神經傳導物的代謝、穩定情緒，更可改善胰島素阻抗，促進脂肪氧化與代謝，進而幫助體重控制與降低心血管風險。

蕭伶茲於臉書專頁「好日子診所」發文指出，維生素D的來源主要是陽光照射，少部分從食物裡攝取。當皮膚曬到陽光中的UVB紫外線時，皮膚裡的7-去氫膽固醇會轉變成維生素D₃，接著經過肝臟與腎臟後，變成具有作用的1,25（OH）₂D（活性維生素D），才真正有作用。

不過，蕭伶茲提及，維生素D作用雖多，但現代人照射日光的時間大幅減少，國民營養健康狀況變遷調查也發現，大多數人的攝取量都未達到每日建議量，甚至有統計發現，台灣每10人之中，有近9人維生素D異常。

蕭伶茲說，由於維生素D是脂溶性維生素，會儲存在脂肪組織中。研究發現當體脂肪多時，維生素D會被稀釋或封存在脂肪中，導致血液中可用維生素D減少。研究也發現，肥胖者維生素D的檢測濃度也會更低。

此外，維生素D缺乏導致胰島素阻抗與慢性發炎，亦會促進脂肪堆積，讓肥胖與維生素D低下的狀況相互惡化。以一般成年人來說，理想濃度為30-50ng/Ml，衛福部建議每日攝取量則為400IU。

蕭伶茲提醒，減重時，不妨檢測自己的維生素D是否足夠，了解自己身體的代謝狀況。若有缺乏的情形，可以多曬太陽與攝取富含維生素D的食物加以改善，亦可與醫師討論建議合適的補充劑量，讓充足的維生素D幫助減脂更順利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中