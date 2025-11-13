健康網》減重促代謝、燃脂有撇步 維生素D神助攻

好日子診所醫師蕭伶茲表示，減重時不妨檢測自己的維生素D是否足夠，若缺乏可多曬太陽與攝取富含維生素D的食物加以改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D是身體很重要的維生素之一，不僅能增加鈣質吸收維持骨骼健康，還能改善代謝。好日子診所醫師蕭伶茲表示，除增進鈣質吸收外，其實維生素D也能調節免疫系統抗發炎，協調神經傳導物的代謝、穩定情緒，更可改善胰島素阻抗，促進脂肪氧化與代謝，進而幫助體重控制與降低心血管風險。

蕭伶茲於臉書專頁「好日子診所」發文指出，維生素D的來源主要是陽光照射，少部分從食物裡攝取。當皮膚曬到陽光中的UVB紫外線時，皮膚裡的7-去氫膽固醇會轉變成維生素D₃，接著經過肝臟與腎臟後，變成具有作用的1,25（OH）₂D（活性維生素D），才真正有作用。

不過，蕭伶茲提及，維生素D作用雖多，但現代人照射日光的時間大幅減少，國民營養健康狀況變遷調查也發現，大多數人的攝取量都未達到每日建議量，甚至有統計發現，台灣每10人之中，有近9人維生素D異常。

蕭伶茲說，由於維生素D是脂溶性維生素，會儲存在脂肪組織中。研究發現當體脂肪多時，維生素D會被稀釋或封存在脂肪中，導致血液中可用維生素D減少。研究也發現，肥胖者維生素D的檢測濃度也會更低。

此外，維生素D缺乏導致胰島素阻抗與慢性發炎，亦會促進脂肪堆積，讓肥胖與維生素D低下的狀況相互惡化。以一般成年人來說，理想濃度為30-50ng/Ml，衛福部建議每日攝取量則為400IU。

蕭伶茲提醒，減重時，不妨檢測自己的維生素D是否足夠，了解自己身體的代謝狀況。若有缺乏的情形，可以多曬太陽與攝取富含維生素D的食物加以改善，亦可與醫師討論建議合適的補充劑量，讓充足的維生素D幫助減脂更順利。

