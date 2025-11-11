健康網》打跑熊續工作！營養師：防「金黃色葡萄球菌」

日本特定地區經常出現野生熊出沒於市區，有名店員竟親自趕走熊後繼續煮拉麵。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連熊都阻止不了的上班魂！但別讓細菌趁虛而入。近日日本頻傳熊害，表示，有日本新聞提到，一位店員開店時遇到熊，居然把熊「摔走」後，還帶傷繼續上班！所幸後續熊逃走，沒造成其他傷亡。營養師黃雅鈺提醒，負傷後繼續料理食物，很可能使食材受金黃色葡萄球菌污染。

日本媒體報導，日本青森縣傳出一名拉麵店員被熊襲擊，卻在打跑熊後，繼續在店內工作，甚至身上的傷口與血跡都未治療與整理。黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，帶傷持續料理食物，其實有食安疑慮。

以這位店員為例，他就要特別注意「金黃色葡萄球菌」的風險。若手部有傷口仍接觸食材，可能會污染食物，甚至引發食物中毒。黃雅鈺強調，手部有傷口時，一定要確實清潔、消毒並包紮；若真的需要料理食物，也別忘了戴上手套喔！

衛福部食藥署表示，金黃色葡萄球菌引起食品中毒的潛伏期為1～7小時，平均為2～4小時，出現症狀的時間取決於攝入毒素的含量及個體的差異性。金黃色葡萄球菌引起的中毒症狀有：

1.主要症狀為嘔吐（一定發生）、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒。

2.症狀會持續24小時到數日，死亡率幾乎為零，但對病人及老人則有威脅。

如何預防

1. 注意個人衛生，身體有傷口、膿瘡、咽喉炎、濕疹者，一定不可直接或間接從事食品製造調理的工作。

2. 調理食品時應戴衛生帽子及口罩，頭髮不得露出帽子外，口罩應同時罩住口鼻，並注重手部之清潔及消毒，以免污染食品。

3. 調理食品所用之器具應確實保持清潔。

4. 注重食品衛生，避免食品受到再污染。

5. 將調理好的食品存放於寬及淺的容器中，食品應儘速在短時間內食畢，如未能馬上食用，儲存短期間（兩天內）者，可於攝氏5度以下冷藏庫保存，或保溫在攝氏60度以上。若超過兩天以上者務必冷凍保存。

