自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》打跑熊續工作！營養師：防「金黃色葡萄球菌」

2025/11/11 19:35

日本特定地區經常出現野生熊出沒於市區，有名店員竟親自趕走熊後繼續煮拉麵。示意圖。（圖取自freepik）

日本特定地區經常出現野生熊出沒於市區，有名店員竟親自趕走熊後繼續煮拉麵。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連熊都阻止不了的上班魂！但別讓細菌趁虛而入。近日日本頻傳熊害，表示，有日本新聞提到，一位店員開店時遇到熊，居然把熊「摔走」後，還帶傷繼續上班！所幸後續熊逃走，沒造成其他傷亡。營養師黃雅鈺提醒，負傷後繼續料理食物，很可能使食材受金黃色葡萄球菌污染。

日本媒體報導，日本青森縣傳出一名拉麵店員被熊襲擊，卻在打跑熊後，繼續在店內工作，甚至身上的傷口與血跡都未治療與整理。黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，帶傷持續料理食物，其實有食安疑慮。

以這位店員為例，他就要特別注意「金黃色葡萄球菌」的風險。若手部有傷口仍接觸食材，可能會污染食物，甚至引發食物中毒。黃雅鈺強調，手部有傷口時，一定要確實清潔、消毒並包紮；若真的需要料理食物，也別忘了戴上手套喔！

衛福部食藥署表示，金黃色葡萄球菌引起食品中毒的潛伏期為1～7小時，平均為2～4小時，出現症狀的時間取決於攝入毒素的含量及個體的差異性。金黃色葡萄球菌引起的中毒症狀有：

1.主要症狀為嘔吐（一定發生）、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒。

2.症狀會持續24小時到數日，死亡率幾乎為零，但對病人及老人則有威脅。

如何預防

1. 注意個人衛生，身體有傷口、膿瘡、咽喉炎、濕疹者，一定不可直接或間接從事食品製造調理的工作。

2. 調理食品時應戴衛生帽子及口罩，頭髮不得露出帽子外，口罩應同時罩住口鼻，並注重手部之清潔及消毒，以免污染食品。

3. 調理食品所用之器具應確實保持清潔。

4. 注重食品衛生，避免食品受到再污染。

5. 將調理好的食品存放於寬及淺的容器中，食品應儘速在短時間內食畢，如未能馬上食用，儲存短期間（兩天內）者，可於攝氏5度以下冷藏庫保存，或保溫在攝氏60度以上。若超過兩天以上者務必冷凍保存。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中