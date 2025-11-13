自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》維持肌力與行動力 醫：可搭配「運動時間」提高效率

2025/11/13 19:21

若想改善睡眠與作息，晨間運動最佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

若想改善睡眠與作息，晨間運動最佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想透過運動延緩老化、維持肌力與行動力？除了運動頻率和強度，「運動時間」也是關鍵。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄指出，研究顯示配合身體晝夜節律運動，可有效提升肌肉修復與功能表現。

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文分享，晝夜節律是身體的「內建時鐘」，大約每24小時運轉1次，負責協調睡眠、荷爾蒙、代謝與細胞修復。肌少症（隨年齡肌肉量與力量下滑）是跌倒、失能與死亡率升高的重要風險因子，年紀增加時，常出現作息提前、日夜差變小、睡眠被切割等節律紊亂，同時肌肉再生能力下降。兩者互相影響，讓肌少症更容易找上門。

老化怎麼擾亂時鐘與肌肉？吳易澄分析，影響包括有:相位提前，變得早睡早醒；振幅降低，白天不夠醒、晚上不夠眠，身體的「日夜差」變小；睡眠片段化，夜裡常醒、深睡少，影響生長激素、睪固酮等合成代謝荷爾蒙的脈衝分泌，肌蛋白合成與修復力下降。時間一久，衛星細胞（肌肉幹細胞）活性與肌蛋白合成率都可能變差，肌力與行動力會走下坡。

運動時間應依目標而定：若想改善睡眠與作息，晨間運動最佳，可將時鐘前移，使白天更清醒、夜晚更好睡。建議每週至少3次晨間有氧（快走或騎車30–45分鐘），加每週2次上午阻力訓練（6–12次力竭，2–3組/動作）。

若目標為增肌增力，下午至傍晚阻力訓練效果最佳，此時力量與體溫高峰，蛋白合成效率高。晚型者傍晚練習表現佳，早型者上午練也合適。晚間高強度運動若影響入睡，建議結束時間距就寢至少3小時。

落實生活的運動方案

吳易澄建議民眾，不妨從以下2個做法改善：

●中樞節律強化（晨練）

目標：把作息拉穩、深睡更多，夜間同化環境更理想。
做法：固定晨間有氧＋每週1–2次上午阻力；白天曬太陽、晚上減少強光與藍光。

●周邊合成代謝優化（午後/傍晚阻力）

目標：踩住力量與體溫高峰，讓衛星細胞更活躍
做法：複合多關節動作（深蹲、硬舉、推、拉），6–12次×2–4組；搭配良好恢復與營養。

吳易澄總結，把運動放在對的時間，能同步中樞與周邊時鐘，在老化環境中仍提高肌肉再生效率、改善睡眠與日間功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中