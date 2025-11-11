健康網》老是忘東忘西難專心 補充能量4招 助大腦重開機

營養師羅晞蕾表示，好脂肪是腦細胞的「建材」，建議日常可從酪梨、核桃等食材中攝取Omega-3補給；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明睡得夠、咖啡也喝了，但上班時還是恍神、打報告時越打越慢、記性也變差？營養師羅晞蕾表示，出現腦霧、記憶力下滑、難專注，有時並非因為年紀大，而是大腦出現當機狀態。建議日常飲食補對油脂、根莖類碳水、全榖雜糧與雞蛋、肉類，以及莓果、可可、鮮豔蔬果等食材，有助穩定能量、強化神經傳導、提升抗氧化力，讓頭腦不罷工，且能重新開機。

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，很多人以為忘東忘西、專注力不足是因為壓力太大或年紀到了，但其實也可能是大腦營養不夠用；畢竟大腦是全身最耗能的器官，光是待機狀態就佔掉一天熱量的20%。

羅晞蕾進一步說明，在營養不足、血糖不穩或油脂比例不對的情況下，腦袋就會罷工，導致反應變慢、專注力下降。想讓腦袋重新開機，建議可從以下4點做起：

●補對油脂：好脂肪是腦細胞的建材，可從鮭魚、鯖魚、亞麻仁油、核桃、酪梨等食材中攝取Omega-3補給。

●穩定能量：頭腦需要穩定的葡萄糖供應，建議試著讓每餐都有全穀類、根莖等慢釋放能量的碳水，取代精緻澱粉或高糖零食。

●強化神經傳導：維生素B群就像腦袋的開關按鈕，缺乏容易導致疲倦、注意力不集中。全穀雜糧類、雞蛋、低脂肉類、深綠蔬菜等食材，都是攝取裉好來源。

●提升抗氧化力：莓果、可可、綠茶、色彩鮮豔的蔬果等，能幫助腦部抵抗自由基的傷害。

羅晞蕾提醒，當你覺得腦霧、專注力差、記憶力下滑時，別再急著怪壓力或老化，也許只是該幫腦袋補點營養；身體吃得對，大腦才有力氣繼續好好運作。

