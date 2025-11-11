自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老是忘東忘西難專心 補充能量4招 助大腦重開機

2025/11/11 21:35

營養師羅晞蕾表示，好脂肪是腦細胞的「建材」，建議日常可從酪梨、核桃等食材中攝取Omega-3補給；示意圖。（圖取自freepik）

營養師羅晞蕾表示，好脂肪是腦細胞的「建材」，建議日常可從酪梨、核桃等食材中攝取Omega-3補給；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明睡得夠、咖啡也喝了，但上班時還是恍神、打報告時越打越慢、記性也變差？營養師羅晞蕾表示，出現腦霧、記憶力下滑、難專注，有時並非因為年紀大，而是大腦出現當機狀態。建議日常飲食補對油脂、根莖類碳水、全榖雜糧與雞蛋、肉類，以及莓果、可可、鮮豔蔬果等食材，有助穩定能量、強化神經傳導、提升抗氧化力，讓頭腦不罷工，且能重新開機。

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，很多人以為忘東忘西、專注力不足是因為壓力太大或年紀到了，但其實也可能是大腦營養不夠用；畢竟大腦是全身最耗能的器官，光是待機狀態就佔掉一天熱量的20%。

羅晞蕾進一步說明，在營養不足、血糖不穩或油脂比例不對的情況下，腦袋就會罷工，導致反應變慢、專注力下降。想讓腦袋重新開機，建議可從以下4點做起：

補對油脂：好脂肪是腦細胞的建材，可從鮭魚、鯖魚、亞麻仁油、核桃、酪梨等食材中攝取Omega-3補給。

穩定能量：頭腦需要穩定的葡萄糖供應，建議試著讓每餐都有全穀類、根莖等慢釋放能量的碳水，取代精緻澱粉或高糖零食。

強化神經傳導：維生素B群就像腦袋的開關按鈕，缺乏容易導致疲倦、注意力不集中。全穀雜糧類、雞蛋、低脂肉類、深綠蔬菜等食材，都是攝取裉好來源。

提升抗氧化力：莓果、可可、綠茶、色彩鮮豔的蔬果等，能幫助腦部抵抗自由基的傷害。

羅晞蕾提醒，當你覺得腦霧、專注力差、記憶力下滑時，別再急著怪壓力或老化，也許只是該幫腦袋補點營養；身體吃得對，大腦才有力氣繼續好好運作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中