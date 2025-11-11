限制級
衛福部表揚典範醫師 桃園醫院9位醫師獲獎
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部今（11）日上午舉辦「第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，於全台27家部屬醫院共2277名醫師中，遴選出62位表現卓越、足堪楷模的醫師，今年首度增設「醫療貢獻獎」，向退而不休、持續奉獻醫療領域的前輩醫師致敬，桃園醫院有多位醫師獲獎，展現臨床照護、公共衛生與團隊創新的多元實力。
其中，醫師楊菁華榮獲「資深典範獎」，泌尿科醫師柳瑞明、腎臟內科醫師曹祐慈、中醫師吳舜筠獲頒「優良醫師獎」，醫師羅柏鈞則以優異表現榮獲「優良新人獎」；醫師童盛玲、醫師梁庭繼、醫師李志明及醫師管邦硯亦榮獲「IRC個人獎」。此外，「台灣e院」、「IRC」獲得團體獎，為醫院增添光彩。
桃園醫院院長楊南屏表示，獲獎醫師不僅象徵醫療專業的卓越成就，更展現對病人的真誠關懷與對社會健康的使命感，桃園醫院長年秉持以人為本、在地守護的核心理念，持續強化社區醫療與長照服務，並積極推動智慧醫療與高齡友善照護，讓醫療資源更貼近民眾生活需求。
楊南屏強調，「每一位醫師都是守護健康的燈塔。唯有團隊齊心，才能讓健康台灣的願景在桃園深耕發光。」也期許全院同仁持續提升專業、深化服務，讓醫療成為社會信任與幸福的力量。
