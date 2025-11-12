自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》彩虹飲食抗老又護心 首推這顏色

2025/11/12 06:26

營養師王證瑋指出，白色食物富含大蒜素與多酚類物質，能抗菌、促進血液循環，代表食物如白蘿蔔、洋蔥等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋指出，白色食物富含大蒜素與多酚類物質，能抗菌、促進血液循環，代表食物如白蘿蔔、洋蔥等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？食物的顏色不只是好看，還藏著滿滿營養訊息。對此，營養師王證瑋說明，所謂「彩虹飲食法（Eat the Rainbow）」，強調從紅、橙、黃、綠、藍紫等5大色系攝取多樣蔬果，由於每種天然色素都代表著不同的植物化學物（Phytochemicals），因此可在體內發揮抗氧化、修復、抗發炎等作用。尤其白色食物中的大蒜素能抗菌、促進血液循環，有助於提升免疫與代謝力。

王證瑋於臉書專業「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，彩虹飲食法的紅、橙、黃、綠、藍紫等5大色系食物，擁有以下5大營養功能：

紅色系—茄紅素×抗氧化：代表食物有番茄、紅椒、西瓜等，茄紅素能保護心血管、減少紫外線造成的皮膚氧化壓力；對心臟與肌膚健康特別加分。

橙黃色系—β-胡蘿蔔素×保護視力：代表食物如胡蘿蔔、南瓜、芒果等，β-胡蘿蔔素能轉化為維生素A，有助視力與免疫系統；也幫助皮膚黏膜維持健康。

綠色系—葉綠素×排毒修復：代表食物為菠菜、青江菜、奇異果等，富含葉綠素、葉黃素與異硫氰酸酯，有助肝臟代謝與抗癌防護；同時含有鎂、葉酸，可幫助血液與細胞再生。

藍紫色系—花青素×抗老化：代表食物有藍莓、茄子、紫甘藍等，花青素能減少自由基、保護神經與眼睛，延緩老化，也是維持腦部與視力健康的重要色系食物。

白色系—大蒜素×免疫防護：代表食物如蒜頭、洋蔥、白蘿蔔等，含有大蒜素與多酚類物質，能抗菌、促進血液循環，幫助提升免疫力與代謝力。

此外，王證瑋提醒，彩虹飲食的重點是多樣而非大量，每餐至少選2種不同顏色的蔬果最理想。此外，烹調時應避免過度加熱，以保留植物化學物的活性；冷壓果汁雖方便，但仍建議吃整顆水果，以保留膳食纖維。

王證瑋強調，顏色其實就是身體的營養密碼。每天讓餐盤繽紛一點，就能同時攝取多種植化素，幫助抗老化、增免疫、護心又亮膚。

營養師王證瑋表示，紅色系食物富含茄紅素，有助保護心血管、減少紫外線造成的皮膚氧化壓力，對心臟與肌膚健康特別加分；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，紅色系食物富含茄紅素，有助保護心血管、減少紫外線造成的皮膚氧化壓力，對心臟與肌膚健康特別加分；示意圖。（圖取自freepik）

