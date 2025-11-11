健康網》普廷右手凸青筋 醫：做阻力訓練老化較明顯

普廷的手又成外媒熱議的焦點。皮膚科醫師盧俊瑋指出，應是健身者年紀漸長後，易出現靜脈較為凸出。（歐新社）



〔健康頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日在公開場合出現，右手靜脈凸出，又引發外界熱議他的健康情況。皮膚科醫師盧俊瑋指出，普廷過去一直在健身，而健身者在年老後，手臂血管確實會因運動習慣和老化而變得更加明顯。

根據外媒報導，73歲普廷的身體狀況一直備受關注，他的一舉一動牽動世界局勢，包括日前他出席一場籃球賽活動，不時緊握著右手，因此在網路上被揣測，懷疑他得了帕金森氏症，甚至連罹癌也被臆測，或者是其他重病。

盧俊瑋則認為，外媒的照片看不清普廷手的病灶，但依過去普廷熱愛健身，手臂血管會因運動習慣和老化而變得更加明顯。隨著年齡增長，手臂大血管（如肱動脈）本身會出現直徑擴大、內膜中層增厚與彈性下降等結構性變化，這是正常的血管老化現象。

盧俊瑋說，長期規律運動（特別是阻力訓練或耐力訓練）會進一步促使手臂血管直徑增加，這是運動誘發的血管重塑，屬於生理性適應。

因此，運動員或長期健身者的手臂血管在靜息及運動時均較一般人明顯，這種現象在年老後仍可持續，甚至因皮下脂肪減少、皮膚變薄而更加顯著。此外，運動可部分抵消老化導致的血管僵硬與內皮功能下降，使血管維持較佳的擴張能力與血流調節。

盧俊瑋表示，長期健身者的手臂血管明顯度，來自於「運動誘發的血管重塑」與「年齡相關的血管結構變化」的共同作用，這是臨床上常見且屬於生理現象。

