自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》普廷右手凸青筋 醫：做阻力訓練老化較明顯

2025/11/11 17:01

健康網》普廷右手凸青筋 醫：做阻力訓練老化較明顯

普廷的手又成外媒熱議的焦點。皮膚科醫師盧俊瑋指出，應是健身者年紀漸長後，易出現靜脈較為凸出。（歐新社）

〔健康頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日在公開場合出現，右手靜脈凸出，又引發外界熱議他的健康情況。皮膚科醫師盧俊瑋指出，普廷過去一直在健身，而健身者在年老後，手臂血管確實會因運動習慣和老化而變得更加明顯。

根據外媒報導，73歲普廷的身體狀況一直備受關注，他的一舉一動牽動世界局勢，包括日前他出席一場籃球賽活動，不時緊握著右手，因此在網路上被揣測，懷疑他得了帕金森氏症，甚至連罹癌也被臆測，或者是其他重病。

盧俊瑋則認為，外媒的照片看不清普廷手的病灶，但依過去普廷熱愛健身，手臂血管會因運動習慣和老化而變得更加明顯。隨著年齡增長，手臂大血管（如肱動脈）本身會出現直徑擴大、內膜中層增厚與彈性下降等結構性變化，這是正常的血管老化現象。

盧俊瑋說，長期規律運動（特別是阻力訓練或耐力訓練）會進一步促使手臂血管直徑增加，這是運動誘發的血管重塑，屬於生理性適應。

因此，運動員或長期健身者的手臂血管在靜息及運動時均較一般人明顯，這種現象在年老後仍可持續，甚至因皮下脂肪減少、皮膚變薄而更加顯著。此外，運動可部分抵消老化導致的血管僵硬與內皮功能下降，使血管維持較佳的擴張能力與血流調節。

盧俊瑋表示，長期健身者的手臂血管明顯度，來自於「運動誘發的血管重塑」與「年齡相關的血管結構變化」的共同作用，這是臨床上常見且屬於生理現象。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中