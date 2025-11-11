自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹縣公費流感疫苗 還剩不到3萬劑

2025/11/11 16:49

新竹縣公費流感疫苗還有2萬9700劑，COVID-19疫苗也將從明（12）日起新增1種選擇。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的公費流感疫苗還有2萬9700劑，縣府衛生局長殷東成說，近期天氣變化大，符合公費接種資格的鄉親，可以儘速前往包含衛生所在內的全縣41家合約院所接種，且搭配武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，採「左流右新」的方式同步施打。

12日打新冠疫苗 增Novavax JN.1

另外，明天（12日）起COVID-19疫苗除了莫德納mRNA之外，還新增有Novavax JN.1疫苗的選項，只要滿12歲以上，且還沒接種的公費對象都可以擇一施打。

殷東成說，今年第1階段公費流感和COVID-19（65歲以上長者等11類對象）在10月1日開打後，第2階段（50歲到64歲無高風險慢性病成人）也已在11月1日起跑；為了便利鄉親接種，縣內各衛生所從即日起到月底，將持續加開COVID-19疫苗的假日／夜間／社區接種站共47場次。

