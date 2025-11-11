原來是少了這個？ 研究：焦慮症患者膽鹼含量低於正常人8％

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國加州大學戴維斯分校的研究顯示，焦慮症患者中膽鹼（Choline）含量較低，比正常人低8%。

根據《Medical Press》報導，這項發表在分子精神病學期刊上的研究，分析了25項研究的數據。研究人員比較370名焦慮症患者和342名非焦慮症患者的神經代謝物水平後發現，焦慮症患者體內膽鹼的含量比正常人低8%，其前額葉皮質膽鹼含量偏低的證據更為明顯。

膽鹼對細胞膜和大腦功能至關重要，例如記憶力、情緒調節和肌肉控制等。人體本身可以合成少量膽鹼，但大部分仍須從食物中取得。

加州大學戴維斯分校精神病學和行為科學系教授、研究資深作者馬多克（Richard Maddock）表示，焦慮症是美國最常見的精神疾病，影響大約30%成年人。它會嚴重影響患者的生活，且許多患者沒有得到充分的治療。

馬多克強調，焦慮症患者膽鹼含量比正常人低8%聽起來不算多，但實際上對大腦影響重大。他補充，目前尚未確定增加飲食中的膽鹼攝取量，是否有助於緩解焦慮，還需要進行更多研究。

某些形式的ω-3脂肪酸，例如鮭魚富含的ω-3脂肪酸，可能是為大腦提供膽鹼的優質來源。其他富含膽鹼的食物包括牛肝、雞蛋（尤其是蛋黃）、牛肉、雞肉、魚、大豆和牛奶等。

馬多克聲稱，患有焦慮症的人或許應該審視一下自己的飲食，看看是否攝取足夠膽鹼。他警告，焦慮症患者不應自行服用過量的膽鹼補充劑。

加州大學戴維斯分校精神病學和行為科學系助理教授、研究共同作者斯穆克尼（Jason Smucny）表示，該研究是首個揭示焦慮症患者大腦化學模式的統合分析。研究表明若適當補充膽鹼，可能有助於恢復大腦化學物質平衡，並改善焦慮症患者的治療效果。

