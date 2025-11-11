自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》預防黃斑部病變 台灣研究：化痰粉可望降低風險

2025/11/11 19:54

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，近期台灣團隊發表於頂尖眼科期刊的1項研究發現，NAC可能在預防黃斑部病變上具有潛在好處。（資料照）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，近期台灣團隊發表於頂尖眼科期刊的1項研究發現，NAC可能在預防黃斑部病變上具有潛在好處。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕大家熟悉的化痰粉（N-acetylcysteine，NAC，乙醯半胱胺酸），可能不只能化痰！彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，近期台灣團隊發表於頂尖眼科期刊的1項研究發現，使用NAC的人，得到黃斑部病變的風險明顯較低，顯示NAC可能在預防黃斑部病變上具有潛在好處。不過，此研究仍待進一步的臨床試驗確認因果關係，因此並不建議民眾自行長期服用。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，老年黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration, AMD）是導致中老年人失明的重要原因之一。它與氧化壓力有關，也就是細胞在長期暴露於自由基攻擊下受損。而NAC除了本身就是一種抗氧化劑外，還能幫助合成體內最重要的抗氧化物─穀胱甘肽（Glutathione）。

因此，科學家懷疑：長期使用NAC是否可能降低黃斑部病變的風險？洪正憲進一步說明，NAC常被用來幫助化痰、解毒（如對抗普拿疼中毒），但最近發表於頂尖眼科期刊《Ophthalmology》的1項研究，顯示它被發現具有抗氧化與保護細胞的潛力。

這項研究由台灣學者利用全民健保資料庫（NHIRD）進行，收集22,498位NAC使用者與138,607位非使用者。該研究透過傾向分數配對，讓兩組受試者在年齡、性別、慢性病等條件上接近，最後各留下約5,234人進行分析。

該研究發現，使用NAC的人，得到黃斑部病變的風險明顯較低，不論是乾性AMD（HR 0.19）還是濕性AMD（HR 0.31），保護效果都存在。

洪正憲強調，這項研究顯示，NAC可能在預防黃斑部病變上有潛在好處。不過，須強調這只是觀察性研究，尚需進一步的臨床試驗確認因果關係。此外，NAC並非保健食品，而是藥品，因此不建議自行長期服用，並期待未來能有設計良好的研究，可證明這項研究結果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中