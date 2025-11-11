健康網》預防黃斑部病變 台灣研究：化痰粉可望降低風險

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，近期台灣團隊發表於頂尖眼科期刊的1項研究發現，NAC可能在預防黃斑部病變上具有潛在好處。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕大家熟悉的化痰粉（N-acetylcysteine，NAC，乙醯半胱胺酸），可能不只能化痰！彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，近期台灣團隊發表於頂尖眼科期刊的1項研究發現，使用NAC的人，得到黃斑部病變的風險明顯較低，顯示NAC可能在預防黃斑部病變上具有潛在好處。不過，此研究仍待進一步的臨床試驗確認因果關係，因此並不建議民眾自行長期服用。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，老年黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration, AMD）是導致中老年人失明的重要原因之一。它與氧化壓力有關，也就是細胞在長期暴露於自由基攻擊下受損。而NAC除了本身就是一種抗氧化劑外，還能幫助合成體內最重要的抗氧化物─穀胱甘肽（Glutathione）。

因此，科學家懷疑：長期使用NAC是否可能降低黃斑部病變的風險？洪正憲進一步說明，NAC常被用來幫助化痰、解毒（如對抗普拿疼中毒），但最近發表於頂尖眼科期刊《Ophthalmology》的1項研究，顯示它被發現具有抗氧化與保護細胞的潛力。

這項研究由台灣學者利用全民健保資料庫（NHIRD）進行，收集22,498位NAC使用者與138,607位非使用者。該研究透過傾向分數配對，讓兩組受試者在年齡、性別、慢性病等條件上接近，最後各留下約5,234人進行分析。

該研究發現，使用NAC的人，得到黃斑部病變的風險明顯較低，不論是乾性AMD（HR 0.19）還是濕性AMD（HR 0.31），保護效果都存在。

洪正憲強調，這項研究顯示，NAC可能在預防黃斑部病變上有潛在好處。不過，須強調這只是觀察性研究，尚需進一步的臨床試驗確認因果關係。此外，NAC並非保健食品，而是藥品，因此不建議自行長期服用，並期待未來能有設計良好的研究，可證明這項研究結果。

