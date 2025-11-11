自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》小心血糖不穩讓肌膚提前老化！ 百萬網紅曝改善方法

2025/11/11 17:36

專家表示，多吃綠色蔬菜與五穀雜糧等，可以促進肌膚健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，多吃綠色蔬菜與五穀雜糧等，可以促進肌膚健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾以為血糖波動只影響體重與代謝，其實也有可能會影響皮膚健康。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）提醒，頻繁的血糖波動會引發發炎，導致痘痘、濕疹等問題加劇，同時促進糖化反應，加速皺紋生成與膠原蛋白受損。透過控制血糖波動，藉由低升糖飲食，或是吃鹹味早餐的做法，可改善肌膚問題。

擁有百萬粉絲的「控糖女神」潔西．伊喬斯佩，經常在其YT頻道「控糖革命」上拍影片分享控制血糖的議題。她提醒民眾，注意食物可能影響皮膚產生痤瘡與皺紋。

皮膚反映身體內部健康

潔西．伊喬斯佩表示，當民眾有皮膚困擾，不論是痘痘、濕疹或泛紅，這些症狀可能會影響你參加社交活動的意願。我們通常第一個想到的解決方式是塗抹外用產品，例如化妝品、藥膏或護膚霜。然而，皮膚上的問題往往是在提醒身體內部出了狀況，皮膚就像身體內部健康的鏡子。

她接著說，長期高血糖或頻繁血糖波動，會引發慢性發炎，進而加重皮膚問題，痘痘、濕疹、酒糟皮膚等都是發炎疾病，當體內發炎越多，症狀越嚴重。改善策略就是，控制血糖波動以降低發炎，它也是改善皮膚問題的方法之一。

低升糖飲食改善痘痘與皮膚問題

潔西．伊喬斯佩引述研究提到，低升糖飲食可顯著改善痘痘。澳洲一項隨機對照試驗中，43名男性參與者進行12週低升糖飲食或高升糖飲食，結果顯示低升糖飲食組痘痘數量明顯減少，胰島素敏感性提升，體脂也下降。低升糖飲食來源包括有：綠色蔬菜、多數水果、紅蘿蔔、豆腐、豌豆、燕麥片、五穀雜糧等。

同時，她也透過其書籍「血糖女神方法」分享給民眾，透過4個核心技巧，包括：鹹味早餐、醋、蔬菜前菜及運動，也有可能在4週內改善46%參與者的皮膚狀況，而無需改變其他飲食習慣，或限制碳水化合物。

她還補充，血糖波動還會加速糖化，類似烤雞過程中蛋白質變化，會使膠原蛋白失去彈性，形成皺紋與皮膚鬆弛。因此，不妨在日常中藉由這些溫和的習慣，降低體內發炎的狀況，讓皮膚從內部獲得真正的健康與光澤。

