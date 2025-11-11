衛福部優良資深典範醫師獎 澎湖醫院院長匡勝捷入列

澎湖醫院在今年衛福部優良暨資深典範醫師表揚，獲得多項殊榮。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部在醫師節前夕，舉辦「衛生福利部醫院第12屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，全國僅遴選出5位「資深典範獎」得主，澎湖醫院院長匡勝捷入列；另外復健科醫師樓岳銘榮獲「優良獎」、骨科醫師蘇文進榮獲「優良新人獎」。

匡勝捷長年深耕離島醫療，推動次世代醫療資訊系統、智慧藥局、遠距醫療與擴充長期照護量能，全面提升醫療效能與服務品質。爭取興建「長照暨醫療綜合大樓」，並推動心導管室與電腦斷層設備更新等多項重大醫療建設，強化澎湖地區急重症醫療量能與長照整合，讓離島民眾在地即可獲得完善的醫療照護。

在醫療品質與病人安全方面，澎湖醫院自2020年至2024年間屢獲衛福部與醫策會肯定，在「癌症防治績優醫療院所表揚典禮」中，獲得「肺癌品質王」殊榮，榮登全國地區醫院組第1名，在「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，贏得雙料冠軍。

另外，澎湖醫院團隊表現優異，骨科蘇文進醫師榮獲「優良新人獎」，引進澎湖少見的脊椎內視鏡技術，讓離島病患無須返台即可接受高水準治療。蘇醫師現正就讀台灣大學醫學工程研究所博士班，持續投入退化性膝關節疾病研究，開創新世代醫療模式。復健科樓岳銘醫師則榮獲「優良獎」，致力推動離島偏鄉復健診療，協助設立偏遠衛生所復健治療據點，並發展結合日照中心的長照創新模式，大幅提升復健服務可近性。

澎湖醫院院長匡勝捷，是今年衛福部資深典範醫師，全國僅有5人。（澎湖醫院提供）

