自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

衛福部優良資深典範醫師獎 澎湖醫院院長匡勝捷入列

2025/11/11 16:08

澎湖醫院在今年衛福部優良暨資深典範醫師表揚，獲得多項殊榮。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院在今年衛福部優良暨資深典範醫師表揚，獲得多項殊榮。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部在醫師節前夕，舉辦「衛生福利部醫院第12屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，全國僅遴選出5位「資深典範獎」得主，澎湖醫院院長匡勝捷入列；另外復健科醫師樓岳銘榮獲「優良獎」、骨科醫師蘇文進榮獲「優良新人獎」。

匡勝捷長年深耕離島醫療，推動次世代醫療資訊系統、智慧藥局、遠距醫療與擴充長期照護量能，全面提升醫療效能與服務品質。爭取興建「長照暨醫療綜合大樓」，並推動心導管室與電腦斷層設備更新等多項重大醫療建設，強化澎湖地區急重症醫療量能與長照整合，讓離島民眾在地即可獲得完善的醫療照護。

在醫療品質與病人安全方面，澎湖醫院自2020年至2024年間屢獲衛福部與醫策會肯定，在「癌症防治績優醫療院所表揚典禮」中，獲得「肺癌品質王」殊榮，榮登全國地區醫院組第1名，在「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，贏得雙料冠軍。

另外，澎湖醫院團隊表現優異，骨科蘇文進醫師榮獲「優良新人獎」，引進澎湖少見的脊椎內視鏡技術，讓離島病患無須返台即可接受高水準治療。蘇醫師現正就讀台灣大學醫學工程研究所博士班，持續投入退化性膝關節疾病研究，開創新世代醫療模式。復健科樓岳銘醫師則榮獲「優良獎」，致力推動離島偏鄉復健診療，協助設立偏遠衛生所復健治療據點，並發展結合日照中心的長照創新模式，大幅提升復健服務可近性。

澎湖醫院院長匡勝捷，是今年衛福部資深典範醫師，全國僅有5人。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院院長匡勝捷，是今年衛福部資深典範醫師，全國僅有5人。（澎湖醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中