入冬再增4例登革熱 高、屏個案疑為群聚感染

〔記者林志怡／台北報導〕近期氣溫持續轉涼，但疾管署今（11）日公布新增4例本土登革熱病例，其中1例新北個案與先前的越南境外移入個案定序相似，另高雄、屏東的3例個案具有地緣相關性。疾管署副署長曾淑慧提醒，目前病媒蚊仍有一定活動力，且適逢颱風降雨，民眾務必做好防颱準備，並於颱風過後落實孳生源清除。

曾淑慧說明，上週共新增4例本土登革熱病例，包括新北市汐止區1例、高雄鳳山區1例、屏東縣萬丹鄉2例，其中新北是個案為60多歲女性，感染登革熱病毒第一型，經基因定序，與今年台北市內湖區的1名越南境外移入個案相似度達99.8%，但2案間沒有流行病學相關，推測社區內可能有隱藏感染源。

此外，高雄市個案為30多歲男性，屏東縣個案為50多歲及20多歲女性，其中高雄市個案與屏東縣50多歲個案均感染登革熱第二型，另1例仍在檢驗中。

曾淑慧表示，3例個案在11月3日至7日間出現症狀，且2例屏東縣個案居住地相差120公尺，活動區則與高雄市個案相差130公尺，且3名個案潛伏期都有萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，初步疫調認為有流行病學相關，但關聯性仍待進一步釐清。

疾管署防疫醫師林詠青說，高雄、屏東的3名登革熱個案發病症狀典型，有頭痛、骨關節疼痛、肌肉酸痛等，且高燒38至近40度，因發病日期接近，推測並非個案間人傳人，而是蚊子叮咬造成感染，3例個案均有同一市場的活動史，時空重疊性高，推測為群聚感染事件，但仍待病毒基因定序結果確認。

疾管署提醒，目前白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且受鳳凰颱風影響，各地降雨增加，利於病媒蚊孳生及傳播，請民眾做好防颱措施，風雨過後主動巡視家戶內外環境，清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

