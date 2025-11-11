健康網》黑澤明御用演員仲代達矢隕落 醫：院內感染很致命

日本老牌演員仲代達矢不幸病逝。台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，不要忽視院內感染，尤其是長輩能出院時要快快離院。（取自維基百科）

〔健康頻道／綜合報導〕日本老牌演員仲代達矢8日在東京都內醫院，因受傷而入院，卻併發肺炎病逝，享耆壽92歲。台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，很多住院者感染肺炎、流感，對超過7、80歲數的偏臥床老人，一旦染上，致命率極高。

仲代達矢在日本演藝界輩分極高，他除了是黑澤明御用演員外，還創辦「無名塾」培育新演員，一直活躍在日本演藝圈。

請繼續往下閱讀...

姜冠宇在臉書上不斷呼籲，若病症無大礙，尤其是長者儘早出院，以免被傳染到其他疾病。仲代達矢向來身體硬朗，日前因重傷住院，沒想到被感染併發肺炎而離世。

根據台北榮民總醫院桃園分院衛教資料，內科醫師王國書指出，一般民眾常將「肺炎」及「肺發炎」混淆。肺炎是指由感染引起的肺部疾病，常涉及細菌、病毒或真菌等病原體，導致肺泡充滿液體或膿，常見病原包括肺炎鏈球菌、流感病毒等。

至於肺發炎，指肺部組織（如肺泡、支氣管或周圍組織）受到刺激出現的炎症反應，但不一定由感染引起。

王國書說，感染上肺炎比較麻煩，它會導致肺部氣囊（肺泡）發炎並充滿液體或膿，這可能會引發咳嗽、發燒、呼吸急促以及胸痛等症狀，嚴重時甚至危及生命。

不管住院與否，王國書指出，老人、小孩及自體免疫力差的族群，在生活中一定要養成以下習慣：

1.接種疫苗：包括肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及COVID-19疫苗。

2.勤洗手：接觸可能含有病原菌的物品或環境後，在飲食或接觸口鼻前，用肥皂和清水清潔手部。

3.保持健康飲食與規律運動：提升免疫力，減少感染風險。

4.避免吸煙與酗酒：吸煙會損害肺部功能，增加肺炎風險。

5.環境通風：減少室內細菌和病毒的累積。

6.適當佩戴口罩。

