健康網》口腔菌恐致胰臟癌！ 刷牙要好好刷

〔健康頻道／綜合報導〕保持口腔清潔能預防蛀牙與牙周病，但你可能不知道，若沒養成早晚刷牙習慣，可能也與癌症相關。功能醫學營養師呂美寶表示，根據國外研究結果發現，有27種特定的細菌與真菌組合，竟與胰臟癌風險提升3.4倍有關，並推測口腔高風險菌團可能透過牙齦感染與慢性發炎，影響胰臟細胞環境，進而導致胰臟癌。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，根據2025年9月刊登於《JAMA Oncology》的研究，紐約大學醫學院團隊追蹤超過12萬名美國民眾長達近9年，研究結果發現，27種特定的細菌與真菌組合，與胰臟癌風險提升3.4倍有關。

這群口腔高風險菌團可透過持續的牙齦感染與慢性發炎，改變免疫平衡，讓全身發炎反應被長期啟動，或許成為癌症形成的溫床，研究團隊推測也可能影響胰臟細胞環境，促進胰臟癌的發展。

不過，呂美寶強調，由於這是一項「關聯性研究」，尚無法證明兩者之間存在因果關係；但此研究已經提醒我們：口腔健康其實與全身發炎與代謝狀態具有密切相關性。

呂美寶進一步說明，在功能醫學中，常說發炎是所有慢性病的共同根源。而口腔正是人體中最易被忽略、卻最早出現慢性發炎跡象的地方。當牙周組織受到慢性感染，細菌內毒素（LPS） 與發炎性細胞激素（如 IL-6、TNF-α）會進入血液中，引發全身性低度慢性發炎反應，進而影響以下3方面：

●胰島素敏感性下降：這些發炎因子干擾了胰島素訊號，使血糖控制更加困難。

●肝臟與胰臟負荷上升：口腔菌代謝物經門脈進入肝臟，增加發炎壓力，將影響胰臟β細胞功能。

●腸-口軸線（Gut-Oral Axis）互通：口腔致病菌可沿消化道定殖腸道，引發腸漏與免疫失衡，進一步惡化全身代謝。

呂美寶指出，由此可知口腔菌群的健康，其實反映著身體整體的發炎與代謝平衡。日常應每天刷牙與使用牙線、每半年洗牙或定期進行牙科檢查、均衡飲食、少糖、避免吸菸，以及維持良好免疫與抗發炎飲食習慣，如多攝取彩虹蔬果與Omega-3抗炎油脂。

呂美寶提醒，我們很容易輕忽口腔健康，但千萬別忘了，口腔的慢性發炎也會導致全身發炎，猶如疾病的導火線。因此，養成良好的口腔清潔習慣，不僅是預防牙周病、蛀牙，也可能是預防癌症的一種方式，輕忽不得。

