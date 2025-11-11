登革熱病例屏東縣再增1例 累計2例都在萬丹鄉

監測人員檢查住戶天溝積水情形（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣昨（10日）新增1例登革熱本土確診病例，累計2例都在萬丹鄉，第2例為萬丹鄉萬全村20多歲女性，第1例是萬安村50多歲女性，第2例居住地和第1例的工作地相距只有125公尺，懷疑是同一區感染，屏東縣政府已擴大周邊環境孳生源清除及噴消等緊急防治，並成立鄉級緊急指揮中心，共同研議登革熱防治。

縣府衛生局指出，11月10日接獲轄內診所通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉萬全村20多歲女性，11月7日起陸續出現發燒、腹瀉、食慾不振、全身無力等症狀就醫，經10日回診抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中。

疫調個案近期無出國旅遊史，且居住地距離前日確診病例工作地約125公尺，兩案發病日僅相差1天，顯示當地風險遽增，為防堵疫情擴散，縣府加強防治強度，以2例確診個案及鳳山案活動地為中心擴大規劃防治範圍，執行強制孳清與戶內外消毒等緊急防治工作，如發現陽性容器孳生病媒者立即開單取締，並持續針對周邊民眾擴大採檢，以釐清感染來源與找出潛在感染者，今日採血檢驗55人，快篩均呈陰性。

衛生局強調，近兩週曾前往或居住在萬丹鄉萬全、萬安及萬生村的民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，就醫由醫師評估後進行快篩檢驗；居民若經研判確診，可獲得主動就醫獎勵500元商品卡。

縣府執行戶外噴藥防治工作。（屏東縣政府提供）

