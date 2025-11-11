自由電子報
健康 > 杏林動態

子宮肌瘤微創手術後大量內出血！匿名女控延誤診斷 院方回應

2025/11/11 15:38

有女子匿名指控自己進行子宮肌瘤微創手術後，大量內出血，醫師疑似延誤診斷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有女子匿名指控自己進行子宮肌瘤微創手術後，大量內出血，醫師疑似延誤診斷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃良傑／高雄報導〕一女子匿名於網路上控訴，她在國軍高雄總醫院做完子宮鏡切除子宮肌瘤，不久因腹腔大量內出血向院方反映，最後被推入手術房，剖腹、輸血8袋，才從鬼門關撿回一條命。

國軍總醫院今（11）午回應，有關民眾投訴子宫肌瘤切除手術醫療爭議案，病患是於今（2025）年4月29日至醫院婦產科執行子宮肌瘤切除手術，術後發生併發症。事發同時，由專業醫師全力投入治療，給予最完善之照顧，全案現與家屬持續溝通，並配合高市衛生局實施醫議調解中。

她爆料指控醫院稱微創手術風險低，但開完刀後出現劇痛、嘔吐，經反映護理人員告知可能是太過緊張出現的反應，止痛針無明顯效果，症狀整日未改善，直到醫師臨床察覺異狀，緊急為她安排超音波檢查，才發現腹腔全是血，推入手術室緊急開刀。

她PO文表示，手術前醫師說子宮鏡手術從陰道進入，沒有傷口、恢復快，是很小的手術，她被安排在早上第一台刀，原以為中午後就能下床離院。

搶救後身體留下長長的疤，她說子宮疑似刺穿、靜脈也被劃破，造成大量內出血，並指控院方疑延誤診斷，導致後續併發症接連發生，身心受到巨大創傷，事後也無法接受醫院所提的賠償金額。

她PO表示，因失血太多造成低血容量性休克，嚴重貧血，插管造成聲帶受損，又因肺積水、肺塌陷，修補血管引發雙腿靜脈栓塞等症狀，全靠藥物防止血栓，使她感到身心被掏空。

高市衛生局表示，今年8月15日接獲該名女子申請醫療爭議調解，即依《醫療事故預防及爭議處理法》第6條及第12條規定，請醫院先行與病方說明、溝通及關懷，同時函調患者病歷及院方醫療處置說明後，續於10月27日召開調解會議，會中由2位具法律及醫療專業背景調解委員協助醫病雙方進行溝通協調。

調解委員已於該次會議中協助雙方進行爭點分析，惟雙方尚有爭點未取得共識，爰擇期再次召開醫療爭議調解會議。

女子子宮肌瘤微創手術後，爆大量內出血，術後留下明顯疤痕，她控醫延誤診斷。（取自爆料公社網站）

女子子宮肌瘤微創手術後，爆大量內出血，術後留下明顯疤痕，她控醫延誤診斷。（取自爆料公社網站）

國軍總醫院今午發出新聞稿回應醫療糾紛。（國軍高雄總醫院）

國軍總醫院今午發出新聞稿回應醫療糾紛。（國軍高雄總醫院）

