自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》洪榮宏攝護腺手術報平安 低侵襲攝護腺手術受關注

2025/11/11 15:22

「金曲歌王」洪榮宏因攝護腺問題住院動手術，引起粉絲關注。（翻攝自臉書）

「金曲歌王」洪榮宏因攝護腺問題住院動手術，引起粉絲關注。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「金曲歌王」洪榮宏因攝護腺問題住院動手術，消息曝光後引起粉絲擔憂，洪榮宏進行的是「攝護腺雷射汽化手術」手術，他也預告將休養1個月，備戰明年演唱會。而根據亞東醫院衛教資料指出，近年低侵襲性手術治療逐漸取代傳統攝護腺肥大手術，其中該手術的優點是較容易施行。

針對目前的健康狀況，洪榮宏昨天也貼上了與醫師的合照，向粉絲報平安，同時也透露近況，「我現在很健康啦！謝謝大家的祝福」這次手術讓他體會健康的重要，未來會更注重慢活。

50歲男性開始出現攝護腺肥大

根據亞東醫院衛教資料指出，「攝護腺」又稱「前列腺」，位置在男性膀胱出口的下方，直腸的前方，連接下尿道。攝護腺的主要功能是攝護腺液大約構成精液15%的成份，正常年輕男性的攝護腺大約為20至25公克左右。隨著年紀增加受到男性荷爾蒙的刺激，男性大約在50歲左右可能開始出現臨床攝護腺肥大的症狀。

舉例來說包括：尿流變細、排尿費力 殘尿感、夜尿、尿急等症狀。除了產生下泌尿道症狀，攝護腺肥大對中老年男性的生活品質，及性功能也有不小的影響。隨著高齡化社會的來臨，攝護腺肥大已成為泌尿科相當常見的男性疾病之一。

近年低侵襲性手術治療有逐漸取代傳統攝護腺肥大手術的趨勢，其中以雷射應用在攝護腺肥大的治療最為廣泛。而雷射汽化手術屬於自費手術。

雷射汽化手術

攝護腺肥大的雷射手術方式有雷射汽化手術，與雷射切割手術。有關雷射汽化手術，運用高能量的雷射在內視鏡操作下，將多餘的攝護腺組織瞬間汽化，同時止血，例如：綠光、紅光雷射，即屬於此類。

汽化手術的優點是較容易施行，缺點是攝護腺組織汽化後，無法提供病理組織診斷，須事先或同時做病理切片確定有無攝護腺癌。另外，如果攝護腺體積太大時，汽化手術會相當耗時，增加手術及麻醉的風險。

相關新聞請見

62歲洪榮宏術後首發聲！遭疑罹癌親回真相「化驗結果曝光」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中