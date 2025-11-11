健康網》洪榮宏攝護腺手術報平安 低侵襲攝護腺手術受關注

「金曲歌王」洪榮宏因攝護腺問題住院動手術，引起粉絲關注。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「金曲歌王」洪榮宏因攝護腺問題住院動手術，消息曝光後引起粉絲擔憂，洪榮宏進行的是「攝護腺雷射汽化手術」手術，他也預告將休養1個月，備戰明年演唱會。而根據亞東醫院衛教資料指出，近年低侵襲性手術治療逐漸取代傳統攝護腺肥大手術，其中該手術的優點是較容易施行。

針對目前的健康狀況，洪榮宏昨天也貼上了與醫師的合照，向粉絲報平安，同時也透露近況，「我現在很健康啦！謝謝大家的祝福」這次手術讓他體會健康的重要，未來會更注重慢活。

50歲男性開始出現攝護腺肥大

根據亞東醫院衛教資料指出，「攝護腺」又稱「前列腺」，位置在男性膀胱出口的下方，直腸的前方，連接下尿道。攝護腺的主要功能是攝護腺液大約構成精液15%的成份，正常年輕男性的攝護腺大約為20至25公克左右。隨著年紀增加受到男性荷爾蒙的刺激，男性大約在50歲左右可能開始出現臨床攝護腺肥大的症狀。

舉例來說包括：尿流變細、排尿費力 殘尿感、夜尿、尿急等症狀。除了產生下泌尿道症狀，攝護腺肥大對中老年男性的生活品質，及性功能也有不小的影響。隨著高齡化社會的來臨，攝護腺肥大已成為泌尿科相當常見的男性疾病之一。

近年低侵襲性手術治療有逐漸取代傳統攝護腺肥大手術的趨勢，其中以雷射應用在攝護腺肥大的治療最為廣泛。而雷射汽化手術屬於自費手術。

雷射汽化手術

攝護腺肥大的雷射手術方式有雷射汽化手術，與雷射切割手術。有關雷射汽化手術，運用高能量的雷射在內視鏡操作下，將多餘的攝護腺組織瞬間汽化，同時止血，例如：綠光、紅光雷射，即屬於此類。

汽化手術的優點是較容易施行，缺點是攝護腺組織汽化後，無法提供病理組織診斷，須事先或同時做病理切片確定有無攝護腺癌。另外，如果攝護腺體積太大時，汽化手術會相當耗時，增加手術及麻醉的風險。

相關新聞請見

62歲洪榮宏術後首發聲！遭疑罹癌親回真相「化驗結果曝光」

