健康網》孕婦「做膽」危險！醫談危險行為：切勿迷信

婦產科醫師蘇怡寧警告，孕期間若攝取過量酒精，恐引發：臉部特徵異常，心臟缺陷，智力與行為發展問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕小孩膽小不是你沒「做膽」！婦產科醫師蘇怡寧表示，近期有媽咪說明，察覺孩子比較怕生害羞，長輩卻說「懷孕的時候沒做膽啦」。蘇怡寧查詢後才發現，早期的台灣確實有做膽的習俗：像是孕婦在孕期間需要喝點小酒，甚至摸蛇，生下來的孩子才能夠很勇敢。蘇怡寧強調，孩子個性是神經發展與環境互動結果，不是「做膽」，且這麼做甚至很危險。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，經查詢後他發現「做膽」是台灣古早的習俗。意思是孕婦要做點什麼，讓肚子裡的孩子將來比較勇敢。有的地方會叫孕婦去吃雞膽、鴨膽，或喝一點酒，說是「補膽」。有的地方會讓孕婦去看猛獸、摸蛇、拿火把，象徵要把勇氣傳給肚裡的孩子。還有人會在孕婦肚皮上畫符水，念幾句「膽大不怕黑」。

蘇怡寧表示，這些都是源自古人對未知的焦慮。「沒有超音波、沒基因檢測，只能用象徵性的方式，祈求孩子平安健康又勇敢。但到了現在，這些做法早就該退休了。」

蘇怡寧強調，膽量不是吃出來的，更不是靠喝酒灌出來的。所謂「胎膽」，醫學上根本不存在。孩子的性格，是神經發展氣質與環境互動的結果，跟孕婦吃不吃酒釀，完全沒有半點毛關係。

再者，孕期喝酒真的不行。世界各大醫學會都明確指出，過多的酒精會導致胎兒酒精症候群。造成臉部特徵異常，心臟缺陷，智力與行為發展問題。「喝一點沒關係？很遺憾！」大錯特錯，沒有安全劑量這件事。就是越少越好。

所以，拜託不要再聽信什麼做膽要喝酒這種傳說了。那不是勇氣，這是風險。反倒是真正該避免的，是「菸」。不論是自己抽還是吸到二手菸，都會讓胎盤供氧變差，增加早產與胎兒生長遲滯的風險。

