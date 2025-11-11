自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》磁暴今晚8點來臨 「脆」上哀嚎：「頭痛日子又來了」

2025/11/11 15:00

健康網》磁暴今晚8點來臨 「脆」上哀嚎：「頭痛日子又來了」

磁暴又來了，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，電磁敏感體質的人還是要小心。圖為2024年磁暴影響時產生的北極光。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕今晚8點除了關心鳳凰颱風動向，還要留意中度磁暴又來了！在過去幾次磁暴來臨時，手機訊號確實曾受影響，還有一些過敏體質的人，也有覺得身體稍許不適。不過，據美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，太陽風暴對人體不會造成直接傷害。

依過去幾次磁暴經驗，在社群平台上，不少人指出自己手機沒有訊號，甚至也有人頭痛。「我已經頭暈想吐一整天，然後犯睏到懷疑人生，終於知道為什麼了」、「今天莫名地頭痛，想說經期過了怎麼又亂痛了，原來⋯⋯」、「話說9月那次我超不舒服，是後來才知道剛好頭痛那幾天有磁暴」。

根據氣象署發佈相關資訊，預計發生時間為11月11日20時，磁暴預計持續24小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。此時也是鳳凰颱風逼近南台灣之際。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾在臉書表示，根據芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。

不過，他提醒一些過敏體質的人，若發現自己心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。根據系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。

