流感脫離流行期！12月底疫情再增溫 重症數恐超越秋季流感

2025/11/11 15:01

疾管署副署長曾淑慧提醒，12月上旬流感疫情可能就會再度增溫。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今（11）日說明最新疫情，副署長曾淑慧表示，目前流感已脫離流行期，但近期天氣持續轉涼，預估11月底疫情就會再度增溫，且冬季流感重症個案數、健保門急診就診人次都將超過今年秋季流感流行期間，呼籲民眾仍要儘速接種疫苗。

第45週（11月2日至11月8日）類流感門急診就診計10萬1100人次，較前一週下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比已連續2週低於流行閾值，已脫離流行期，但曾淑慧指出，上週仍新增38例流感重症個案，以及7例死亡個案，且中日韓等鄰近國家流感疫情仍在增溫，歐美疫情則處於高點。

曾淑慧表示，今年公費流感疫苗已累計接種約545萬人次，為歷年同期最多，且目前提供的三價流感疫苗對於A型H1N1、H3N2與B型流感都有保護力，目前預估部分縣市12月初就會將疫苗用罄，雖仍有120萬餘劑流感疫苗可供接種，但也持續評估是否增購疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週死亡個案中包括1名中部40多歲女性，個案有癌症病史，沒有接種本季流感疫苗，今年10月下旬出現發燒、咳嗽等症狀，並於2天後轉為呼吸急促，急診就醫發現高燒39度、血氧濃度偏低，流感快篩顯示為A型流感陽性，且有肺炎黴漿菌陽性，胸部X光顯示有肺炎。

林詠青說，個案經診斷為流感與肺炎黴漿菌感染，收住加護病房，提供抗生素與流感抗病毒藥物治療，但個案肺炎於住院期間惡化，併發急性肺水腫與呼吸衰竭，一週後不幸過世，死因爲流感併發肺炎與呼吸衰竭。

另林詠青提到，重症個案中有1名中部1歲男童，10月下旬接種流感疫苗，但接種後6天、尚未生成有效抗體，就出現高燒、呼吸急促、乾咳、流鼻水等症狀，診所就醫後問診發現個案曾接觸其他A型流感病患，當下開立口服流感抗病毒藥物。

林詠青說，隔天個案出現呼吸困難，急診就醫經X光檢查顯示雙側肺部浸潤增加，且有哮喘、呼吸衰竭情況，收住加護病房並給予流感抗病毒藥物後，症狀逐漸改善，並於11月初出院，住院天數5天。

