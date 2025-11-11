全球8億人罹患慢性腎臟病 首度躋身10大死因

全球近8億人罹患慢性腎臟病，成10大死因；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《刺胳針》（The Lancet）最新研究揭示，慢性腎臟病（CKD）已成為全球第9大死因，影響近8億人。研究指出，這場「無聲的流行病」因早期無症狀，常被忽視，正隨人口老化與生活型態惡化而快速擴散。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項由紐約大學朗格尼醫學中心、格拉斯哥大學及華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）共同進行的分析顯示，全球慢性腎臟病患者人數已從1990年的3.78億，攀升至2023年的7.88億。數據指出，2023年全球約有150萬人直接死於此病，在校正年齡結構變化後，死亡率自1993年以來上升超過6%。

研究共同資深作者、紐約大學朗格尼醫學中心最佳老化研究所主任科瑞什博士（Dr. Josef Coresh）表示：「我們的研究顯示，慢性腎臟病普遍、致命，且作為一個主要的公共衛生問題正日益惡化。」因應此趨勢，世界衛生組織（WHO）已於今年5月，將慢性腎臟病納入其全球計畫，目標是在2030年前將非傳染性疾病的早逝率降低1/3。

研究的另一項重大發現是，腎功能受損不僅直接致命，更是心血管疾病的關鍵風險因子，貢獻了全球約12%的心血管疾病死亡率。報告指出，主要風險因子包括高血糖、高血壓與肥胖。

早期發現與治療差距

科瑞什博士指出，研究中大多數患者處於疾病早期，此時若能透過藥物與生活方式改變及時治療，可有效預防病情惡化至需要洗腎或腎臟移植的階段。然而，報告也凸顯了嚴重的全球不平等，在撒哈拉以南非洲、東南亞和拉丁美洲等低收入地區，能獲得洗腎或移植治療的患者相對稀少。

診斷與治療普遍不足

研究共同主要作者、紐約大學格羅斯曼醫學院的葛蘭姆斯博士（Dr. Morgan Grams）總結：「慢性腎臟病普遍存在診斷不足與治療不足的問題。」她強調，必須加強尿液檢測以利早期發現，並確保患者在確診後能負擔並獲得治療。她也提醒，儘管過去5年已有新藥問世，但要在全球範圍看到改善仍需時間，且由於檢測不足，實際患病率可能比研究結果更高。

