秀傳醫療副營運長郭昭宏 當選「第八屆全球華人公益大使」

〔記者蘇福男／高雄報導〕「第八屆全球華人公益大使」名單揭曉，秀傳醫療體系副營運長郭昭宏因長期投入優質醫療服務推動、積極落實ESG永續精神，並以AI及創新驅動醫療照護轉型雀屏中選。

郭昭宏為腸胃內科專科醫師，歷任高雄市立旗津、小港及大同醫院院長，同時為高雄醫學大學醫學系內科教授，兼具臨床、教學與醫院管理經驗，2024年分別榮獲數位鼎革獎和「APSAA亞太永續行動獎」頂尖永續長獎，是醫界唯一獲此殊榮。

在智慧醫療發展，郭昭宏推動AI臨床輔助系統、影像判讀平台及智慧病房資訊整合，協助醫護團隊在繁忙與高強度的照護環境中，能將心力更多回到病人身上，提升照護品質與安全性，另透過遠距醫療及移動式診療服務，偏鄉長者、行動受限者及產業園區勞工也能獲得穩定醫療支持，落實健康公平。

在永續經營（CSR）方面，郭昭宏強調醫院並非獨立於社會之外，而是社區的一部分，秀傳醫療體系以節能減碳、醫療資源循環管理、友善院區建置及社區長期照護鏈結等策略，逐步建立可以長期信賴的健康支持系統，透過與地方政府、教育單位、社福組織與企業協作，讓醫療陪伴能深入每一個生活現場。

郭昭宏表示，醫療的核心始終是人與人之間的信任與支持，醫療不是等病人來了才開始，而是願不願意先走向需要的人，科技不是要取代醫護，而是讓醫療把人放回中心，當流程變順、資訊透明，醫護才真正能有時間聆聽、陪伴，這就是智慧醫療存在的價值。

